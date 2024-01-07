Galatasaray'ın serisi 26 maç oldu

Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini 26 maça çıkardı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'ın serisi 26 maç oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2024 22:20
Son güncelleme
Konyaspor'u Süper Lig'de 3-0 yenen Galatasaray'da evindeki yenilmezlik serisi sürüyor.

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 26 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 26 mücadeleyi kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 24 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery