Galatasaray'ın rakibi ACS Sepsi-SIC

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi elemeleri rövanşında çarşamba günü Romanya'nın ACS Sepsi-SIC ekibini konuk edecek.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynadığı ilk maçı 81-48 kazanarak büyük bir avantaj elde etmişti.
Galatasaray, Rumen temsilcisini elediği takdirde adını FIBA Kadınlar Avrupa Ligi grup aşamasına yazdıracak.
Elenen ekip ise yoluna FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda devam edecek.
