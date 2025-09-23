23 Eylül
Galatasaray'ın rakibi ACS Sepsi-SIC

Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalabilmek için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, FIBA Avrupa Ligi elemeleri rövanşında çarşamba günü Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımını ağırlayacak.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi elemeleri rövanşında çarşamba günü Romanya'nın ACS Sepsi-SIC ekibini konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynadığı ilk maçı 81-48 kazanarak büyük bir avantaj elde etmişti.

Galatasaray, Rumen temsilcisini elediği takdirde adını FIBA Kadınlar Avrupa Ligi grup aşamasına yazdıracak.

Elenen ekip ise yoluna FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda devam edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
