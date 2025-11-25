24 Kasım
Galatasaray'ın radarında Mertcan Ayhan!

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan 19 yaşındaki stoper Mertcan Ayhan'a Roma'nın da talip olduğu belirtilirken, Schalke'nin genç oyuncu için 8 milyon Euro bonservis istediği öne sürüldü.

25 Kasım 2025

Trendyol Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde mutlak başarı hedefleyen Galatasaray, ara transfer dönemi yaklaşırken çalışmalarını hızlandırdı.
 
Savunma hattını genç ve potansiyelli bir isimle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Schalke 04 forması giyen gurbetçi yıldız adayı Mertcan Ayhan'ı gündemine aldı.
 
ROMA DA TAKİPTE
 
Galatasaray'ın radarındaki 19 yaşındaki stoper için İtalya'dan da sürpriz bir iddia geldi.
 
Ünlü gazeteci Rudy Galetti, Serie A ekiplerinden Roma'nın da Mertcan Ayhan'ı transfer etmek için devreye girdiğini öne sürdü. 
 
Genç futbolcunun Avrupa'da birçok kulübün dikkatini çektiği belirtiliyor.
 
SCHALKE'NİN BEKLENTİSİ: 8 MİLYON EURO
 
Haberde, Schalke 04'ün Mertcan Ayhan için yaklaşık 8 milyon Euro bonservis talep ettiği ifade edildi.
 
Bu rakamın hem Galatasaray hem de Roma tarafından değerlendirildiği, ancak pazarlık payının bulunduğu kaydediliyor.
 
BU SEZONKİ PERFORMANSI
 
Bu sezon Alman ekibiyle 12 resmi maça çıkan Mertcan Ayhan, istikrarlı bir görüntü sergilemesine rağmen skor katkısı üretemedi. 
 
Genç yaşına rağmen fizik gücü, oyun zekası ve gelişime açık profiliyle dikkat çeken stoper, geleceğin önemli savunmacıları arasında gösteriliyor.
 
Galatasaray'ın, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içinde somut bir adım atabileceği belirtiliyor.
