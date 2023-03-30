Galatasaray'ın kozu Kerem

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Adana Demirspor karşılaşmasında takımının en önemli kozlarından biri olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın kozu Kerem
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30 Mart 2023 10:39
Adana Demirspor karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu, takımının her zamanki gibi en büyük kozlarından biri olacak.

A Milli Takım'ın Hırvatistan ile oynadığı mücadelede vasatı aşan bir performans sergileyen 24 yaşındaki yıldız, Ermenistan ile oynanılan maçta ise attığı golle galibiyeti getirmişti.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 27 resmi maça çıktı, 8 gol ve 4 asiste imza attı.

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