Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Andrea Belotti ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Golcü futbolcunun, Serie A devi Roma'ya transfer olacağı iddia edildi.



BELOTTI ROMA İLE ANLAŞTI



İtalyan basınında yer alan habere göre; bonservisi elinde bulunan Andrea Belotti ile Roma 3 yıllığına el sıkıştı. Yani; Belotti Haziran 2025'e kadar Roma'da görev alacak.



YENİ TAKIMINDAKİ MAAŞI 2.8 MİLYON EURO



Futbolcunun bonuslarla birlikte yıllık 2.8 milyon euro maaş alacağı da ifade edildi. Bilindiği üzere çok kısa bir süre önce Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Transfer dönemi bitmeden bir orta saha ve bir forvet oyuncusu alınmasını bekliyorum" demişti.



GALATASARAY DA TEKLİF YAPMIŞTI



Galatasaray deneyimli forvete seneliği 4 milyon Euro'dan 3 yıllık bir kontrat önerisinde bulunmuştu. 28 yaşındaki İtalyan golcü geçn sezon Torino'da 23 maçta 1419 dakika süre almış ve 8 gol 1 asistlik performans sergilemişti. Belotti daha önce Palermo ve AlbinoLeffe takımlarında da oynamıştı.





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