Okan Buruk, Fatih Terim'e yakın!

Galatasaray'ı üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştıran Okan Buruk, kupalarla dolu futbolculuk kariyerinin hoca olarak izinde gidiyor.
Kulübede 10. sezonunu geride bırakan Buruk; son 6 seneye 3 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa sığdırdı.
Okan Buruk, sarı-kırmızılı forma ile (1992-2001 ve 2006-2008) 7 şampiyonluk, 4 Türkiye Kupası, 3 TFF Süper Kupa (Cumhurbaşkanlığı), 1 Başbakanlık Kupası, 1 UEFA Kupası ve 1 UEFA Süper Kupa kaldırırken, Beşiktaş'ta 2005-06 sezonunda Türkiye Kupası sevinci yaşadı.
Buruk, futbolcu ve teknik direktör olarak 50 yaşında 23. kupasını gördü. Fatih Terim ise futbolcu olarak göremediği lig şampiyonluğunu Galatasaray'da 8 kez hocalığında elde ederek tarihe geçti.
Terim; futbolculuğu döneminde 3 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa ile yetinirken, teknik adam olarak 3 Türkiye Kupası, 5 TFF Kupası, 2 Başbakanlık Kupası ve 1 UEFA Kupası ile koleksiyonunu genişletti. İmparator'un kariyerinde ayrıca U21 Türk Milli Takımı'nın başında kazandığı 1993 Akdeniz Oyunları şampiyonluğu da bulunuyor. Terim'in teknik direktör ve oyuncu olarak zafer sayısı 24.
Kulübede 10. sezonunu geride bırakan Buruk; son 6 seneye 3 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa sığdırdı.
Okan Buruk, sarı-kırmızılı forma ile (1992-2001 ve 2006-2008) 7 şampiyonluk, 4 Türkiye Kupası, 3 TFF Süper Kupa (Cumhurbaşkanlığı), 1 Başbakanlık Kupası, 1 UEFA Kupası ve 1 UEFA Süper Kupa kaldırırken, Beşiktaş'ta 2005-06 sezonunda Türkiye Kupası sevinci yaşadı.
Buruk, futbolcu ve teknik direktör olarak 50 yaşında 23. kupasını gördü. Fatih Terim ise futbolcu olarak göremediği lig şampiyonluğunu Galatasaray'da 8 kez hocalığında elde ederek tarihe geçti.
Terim; futbolculuğu döneminde 3 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa ile yetinirken, teknik adam olarak 3 Türkiye Kupası, 5 TFF Kupası, 2 Başbakanlık Kupası ve 1 UEFA Kupası ile koleksiyonunu genişletti. İmparator'un kariyerinde ayrıca U21 Türk Milli Takımı'nın başında kazandığı 1993 Akdeniz Oyunları şampiyonluğu da bulunuyor. Terim'in teknik direktör ve oyuncu olarak zafer sayısı 24.