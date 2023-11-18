Rakibimiz Gürcistan, özel maçta Karadağ'ı yendi

EURO2024'te Türkiye'nin rakipleri arasında yer alan Gürcistan, hazırlık maçında Karadağ'a konuk oldu.



Pod Goricom'da oynanan mücadeleyi Gürcistan 3-1 kazandı.



Gürcistan'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Otar Kiteishvili, 33. dakikada Georges Mikautadze ve 83. dakikada Budu Zivzivadze kaydetti.



Karadağ'ın tek golü ise 66. dakikada Stevan Jovetic'ten geldi.



TÜRKİYE-GÜRCİSTAN 18 HAZİRAN'DA



A Milli Takımımız, Gürcistan ile grup maçını 18 Haziran Salı günü 19:00'da Signal Iduna Park'ta oynayacak.



