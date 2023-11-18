Rakibimiz Gürcistan, özel maçta Karadağ'ı yendi

EURO2024'te Türkiye'nin rakipleri arasında yer alan Gürcistan, hazırlık mücadelesinde deplasmanda Karadağ'ı 3-1 yendi.

Rakibimiz Gürcistan, özel maçta Karadağ'ı yendi
EURO2024'te Türkiye'nin rakipleri arasında yer alan Gürcistan, hazırlık maçında Karadağ'a konuk oldu.

Pod Goricom'da oynanan mücadeleyi Gürcistan 3-1 kazandı.

Gürcistan'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Otar Kiteishvili, 33. dakikada Georges Mikautadze ve 83. dakikada Budu Zivzivadze kaydetti.

Karadağ'ın tek golü ise 66. dakikada Stevan Jovetic'ten geldi.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN 18 HAZİRAN'DA

A Milli Takımımız, Gürcistan ile grup maçını 18 Haziran Salı günü 19:00'da Signal Iduna Park'ta oynayacak.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya00000000
2Macaristan00000000
3İskoçya00000000
4İsviçre00000000
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