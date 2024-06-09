Burak Kızılhan'dan transfer sorusuna cevap!

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Burak Kızılhan'dan transfer sorusuna cevap!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Haziran 2024 23:13
Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yapılan seçimin ardından mevcut başkan Ali Koç, tekrardan başkanlığa seçildi.

Genel Kurul'un sona ermesinin ardından Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Seçim sonuçlarının Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olmasını dileyerek sözlerine başlayan Kızılhan, "Buraya gelip Fenerbahçemizin geleceği için oy kullanan tüm kongre üyelerimize teşekkür ediyorum. Aziz başkanımız, Ali başkanımız el ele, kol kola çok güzel görüntüler verdi. Milyonların beklediği görüntülerdi. Geç oldu ama güç olmasın diyorum bundan sonra. Fenerbahçe'nin düşmanlarına karşı birlik beraberlik içinde olduğumuzda neler yapabileceğimizi göstereceğiz bundan sonra" diye konuştu.

"İNŞALLAH ÇİFTE KUTLAMAYI YAPMIŞ OLURUZ"

Fenerbahçe Beko'nun Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Final serisinde yarın oynayacağı Anadolu Efes maçına değinen Kızılhan, "Denk geldi aslında. İnşallah çifte kutlamayı yapmış oluruz. 2-0 öndeyiz. Kendi evimizde oynayacağız. İnşallah güzel bir başlangıç yapıp kupayla yeni dönemimize başlarız" ifadelerini kullandı.

TRANSFER SORUSUNA CEVAP

Kızılhan, "Fenerbahçe, futbolda transferleri ne zaman açıklamaya başlayacak?" şeklinde yöneltilen bir soruya ise "Ben hem yönetim kurulu üyesiyim hem de taraftarım. Ben de bekliyorum, bakıp göreceğiz" şeklinde cevap verdi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery