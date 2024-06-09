Fenerbahçe'de Cristiano Ronaldo cevabı!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, seçimli genel kurul toplantısında taraftardan gelen Cristiano Ronaldo talebine cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Cristiano Ronaldo cevabı!
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09 Haziran 2024 16:23
Son güncelleme 09 Haziran 2024 17:12
Fenerbahçe Kulübü'nün olağan seçimli genel kurul toplantısında Cristiano Ronaldo ile ilgili dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü Mario Branco, Ali Koç'a destek vermek için Kadıköy'e giden isimlerden oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, Mario Branco'ya büyük ilgi gösterdi.

"RONALDO BENİM YAŞIMDA"

Bir taraftar, Portekizli Mario Branco'dan 39 yaşındaki vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun transfer edilmesini istedi.

48 yaşındaki Mario Branco gelen bu transfer talebi üzerine "Ronaldo yaşlı, yaşlı! Ronaldo benim yaşımda!" sözleriyle gülerek cevap verdi.

Mario Branco'nun Cristiano Ronaldo cevabı sosyal medyada kısa sürede en çok konuşanlardan oldu.

"MARIO ABİ TALISCA!"

Öte yandan bir taraftar, Mario Branco'ya "Mario abi Talisca geliyor mu?" sorusu yöneltti. Transfer sorularına gülen Mario Branco cevap vermedi.

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