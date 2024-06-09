Sertaç Komsuoğlu: "Kazanan Fenerbahçe oldu"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Sertaç Komsuoğlu: 'Kazanan Fenerbahçe oldu'
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09 Haziran 2024 23:02
Son güncelleme 09 Haziran 2024 23:15
Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yapılan seçimin ardından mevcut başkan Ali Koç, tekrardan başkanlığa seçildi.

Genel Kurul'un sona ermesinin ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

İki adayın da sonuna kadar yarıştığını belirten Komsuoğlu, "Yıllardır aradığımız tablo vardı. Çok güzel bir seçim oldu. İki aday da sonuna kadar yarıştı. Kazanan Fenerbahçe oldu. Seçimin sonucunda da başkanımızın listesi bir dönem daha kazandı. Mutluyuz ama çok sözlerimiz var. Bu üç yıl bizim için çok önemli. Artık Fenerbahçe taraftarının futbolda beklediği, özlem duyduğu şampiyonlukları alacağız. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Durmak yok. Yarın Anadolu Efes ile serimiz var. Yarın akşam inşallah bu dönemin ilk kupasını alacağız. Çok çalışmamız gerekiyor. Yoğun bir yaz yaşayacağız bütün branşlarda. İnşallah gelecek sene taraftarlarımızı çok daha fazla mutlu edeceğiz" diye konuştu. 

 
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