Thomas Meunier, Belçika'nın aday kadrosundan çıkartıldı

Belçika'nın Lüksemburg ile oynadığı maçta sakatlanan Thomas Meunier, Belçika Milli Takımı'nın EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı.

Thomas Meunier, Belçika'nın aday kadrosundan çıkartıldı
Trabzonspor'un yıldızı Thomas Meunier'ye kötü haber geldi.

Tecrübeli sağ bek, Belçika'nın Lüksemburg'u 3-0 yendiği maçında 16. dakikasında sakatlanarak yerini Maxim De Cuyper'e bıraktı.

Meunier'nin sakatlığı nedeniyle Belçika Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkartıldığı ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) forma giyemeyeceği belirtildi.

 

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya00000000
2Macaristan00000000
3İskoçya00000000
4İsviçre00000000
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