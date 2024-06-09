Murat Ülker'den seçim sonrası paylaşım!

Fenerbahçeli iş insanı Murat Ülker, Fenerbahçe'nin başkanlık seçimi sonrasında paylaşım yaptı.
Sarı-Lacivertliler'de başkanlık seçimini kazanan Ali Koç'u, Aziz Yıldırım'ın tebrik etmesi ve birlikte kürsüye çıkmaları sonrasında Murat Ülker, Instagram'dan paylaşımda bulundu.
Ülker, yaptığı paylaşımda "Tek takım, tek hedef" ve "İşte Fenerbahçe'ye yakışan budur" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım;
Sarı-Lacivertliler'de başkanlık seçimini kazanan Ali Koç'u, Aziz Yıldırım'ın tebrik etmesi ve birlikte kürsüye çıkmaları sonrasında Murat Ülker, Instagram'dan paylaşımda bulundu.
Ülker, yaptığı paylaşımda "Tek takım, tek hedef" ve "İşte Fenerbahçe'ye yakışan budur" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım;
📲Murat Ülker'in paylaşımı;
"İşte Fenerbahçe'ye yakışan budur" pic.twitter.com/bj1mYCu7Xm
— Sporx (@sporx) June 9, 2024
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