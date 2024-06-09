Kasımpaşa'dan Dursun Özbek'e cevap!

Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in kendisi hakkındaki sözlerine cevap verdi.



Dursun Özbek, "Çok enteresan, Ali Koç yayında konuşmanın bir yerinde Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç'a 'Fatih kaseti koy' diye hitap edebiliyor! Demek ki eskiden gelen bir alışkanlık var, bu şekilde hitap edebilmesi için..." Habertürk TV'de Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yayını hakkında açıklama yaptı.



FATİH SARAÇ'TAN AÇIKLAMA



Bu sözler üzerine açıklama yapan Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç "Dursun ağabey, Ali Bey 'Fatih' demiyor, 'Fatih Bey' diyor. 'Kaseti koy' demiyor, 'Kaset ne oldu?' Diyor. Lütfen eksik bilgi ile benim ismimi açıklamalarınıza karıştırmayın!" ifadelerini kullandı.





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