Milli tenisçi Cengiz Aksu'dan ilk tekler şampiyonluğu!

Milli tenisçi Cengiz Aksu, kariyerinin ilk tekler şampiyonluğuna Tunus'ta ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Milli tenisçi Cengiz Aksu'dan ilk tekler şampiyonluğu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Haziran 2024 17:12
Milli tenisçi Cengiz Aksu, Tunus'ta düzenlenen W15 Monastir Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cengiz Aksu, organizasyonun finalinde Rus sporcu Mikhail Gorokhov ile karşılaştı.

Rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Cengiz Aksu, turnuva boyunca set kaybetmeden kariyerinin ilk tekler şampiyonluğuna ulaştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery