Milli tenisçi Cengiz Aksu'dan ilk tekler şampiyonluğu!

Milli tenisçi Cengiz Aksu, Tunus'ta düzenlenen W15 Monastir Turnuvası'nda şampiyon oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cengiz Aksu, organizasyonun finalinde Rus sporcu Mikhail Gorokhov ile karşılaştı.
Rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Cengiz Aksu, turnuva boyunca set kaybetmeden kariyerinin ilk tekler şampiyonluğuna ulaştı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cengiz Aksu, organizasyonun finalinde Rus sporcu Mikhail Gorokhov ile karşılaştı.
Rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Cengiz Aksu, turnuva boyunca set kaybetmeden kariyerinin ilk tekler şampiyonluğuna ulaştı.
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