İşte Ali Koç'un yönetim listesi

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım ile yarışan Ali Koç, bir kez daha başkanlık görevine seçildi.
Sarı-lacivertli kulüpte 3. kez başkanlık görevine seçilen Ali Koç'un yeni dönemdeki yönetim listesi şu şekilde:
Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya ve Selma Rodopman.
Sarı-lacivertli kulüpte 3. kez başkanlık görevine seçilen Ali Koç'un yeni dönemdeki yönetim listesi şu şekilde:
Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya ve Selma Rodopman.