Eskrim 14 Yaş Altı Kılıç Circuit Turnuvası'nda 3 madalya

Bulgaristan'daki organizasyonda Türk sporcular takım müsabakalarında 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Eskrim 14 Yaş Altı Kılıç Circuit Turnuvası'nda 3 madalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Haziran 2024 17:15
Bulgaristan'da düzenlenen Eskrim 14 Yaş Altı Kılıç Circuit Turnuvası'nda Türk sporcular, takım müsabakalarında 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Burgaz kentindeki turnuvada bugün kılıç takım kategorisinde karşılaşmalar yapıldı.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Rüzgar Ayaz, Ertürk Selim Coşkun, Semi Mermutluoğlu ve Oruç Yavuz Serhan Yavuzaslan'dan kurulu erkekler takımı ile Nehir Baydil, Yağmur Cevheroğlu, Ece Kanlı ve Lara Kaya'dan oluşan kadınlar takımı gümüş, Irmak Baydil, Işıl Betül Elüstü, Didem Güner ve Elif Derin Yıldırım'dan oluşan kadınlar takımıysa bronz madalya elde etti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery