Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe mesajı

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminin ardından bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe mesajı
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09 Haziran 2024 20:04
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminin ardından bir paylaşımda bulundu.

Dilmen'in, Ali Koç'un başkanlık görevine seçilmesinin ardından yaptığı paylaşım şu şekilde;

"Kabus gibi başlayan kongre süreci çok güzel bitti Fenerbahçe'miz için. Ali Koç başkanımıza, yöneticilerimize, Aziz Yıldırım başkanımıza ve arkadaşlarına, özellikle seçim sonrası Ali Bey'in, Aziz Bey'e gösterdiği saygıdan ve tabii ki taraftarlarımızın maalesef bölünmek üzereyken seçim sonunda iki Başkanımıza gösterdikleri sevgi ve takdirden dolayı teşekkür ederim. Yolumuz açık olsun"

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