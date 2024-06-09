Al-Nassr'da yeni hedef Juventus'un yıldızı

Suudi Arabistan Ligi'nde şampiyonluğu Al-Hilal'e kaptıran ve ligi 2. sırada tamamlayan Al-Nassr transfer çalışmalarına hız verdi.



YENİ HEDEF BELİRLENDİ



Fabrizio Romano'nun haberine göre Al-Nassr, Juventus forması giyen Wojciech Szczesny için harekete geçti.



Haberin detaylarında Juventus'un kaleci transferi yapacağından dolayı 34 yaşındaki Polonyalı tecrübeli file bekçisiyle yollarını ayırmak istediği ve Al-Nassr'ın da devreye girdiği söylendi.



Ayrıca Nicolo Schira da, Al-Nassr'ın öncelikli hedefinin Liverpool kalecisi Alisson olduğunu ancak Brezilyalı kalecinin şu anda ayrılmak istemediği için Szczesny'i transfer etmek istediğini iddia etti.



35 MAÇA ÇIKTI



Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 35 resmi maça çıkan Wojciech Szczesny bu karşılaşmalarda 30 gol yerken tam 15 maçta kalesini gole kapattı.





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