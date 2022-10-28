Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü

Galatasaray, Fatih Karagümrük karşılaşmasında Victor Nelsson'un golüyle öne geçti. Ancak VAR incelemesi sonrası bu gol geçerli sayılmadı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü
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28 Ekim 2022 21:19
Galatasaray'ın, Fatih Karagümrük karşılaşmasında attığı bir gol VAR incelemesinin ardından geçerli sayılmadı.

Karşılaşmanın 51. dakikasında kornerden gelen topa Victor Nelsson kafayı vurdu. Danimarkalı futbolcunun kafa vuruşunda kaleci Emiliano Viviano topu kontrol edemedi ve top çizgiyi geçti.

Ancak hakem Bahattin Şimşek, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve kaleci Viviano'nun topu kontrol etmek istediği sırada Emin Bayram tarafından faule maruz kaldığını hükmetti. Bu karar sonrası gol iptal edildi.

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