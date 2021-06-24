Galatasaray'ın Dinamo Bükreş maçı hangi kanalda?

Galatasaray yeni sezon öncesinde hazırlık maçında Dinamo Bükreş ile karşı karşıya gelecek

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'ın Dinamo Bükreş maçı hangi kanalda?
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24 Haziran 2021 17:13
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray, Rumen ekibi Dinamo Bükreş ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Sarı kırmızılılar maçın saatini ve yayıncısını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

"Futbol A Takımımızın, 27 Haziran Pazar günü saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynayacağı Dinamo Bükreş hazırlık karşılaşması GS TV ve YouTube kanalımızdan canlı yayınlanacaktır."


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