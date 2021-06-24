Galatasaray'ın Dinamo Bükreş maçı hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray, Rumen ekibi Dinamo Bükreş ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Sarı kırmızılılar maçın saatini ve yayıncısını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi
"Futbol A Takımımızın, 27 Haziran Pazar günü saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynayacağı Dinamo Bükreş hazırlık karşılaşması GS TV ve YouTube kanalımızdan canlı yayınlanacaktır."
Sarı kırmızılılar maçın saatini ve yayıncısını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi
"Futbol A Takımımızın, 27 Haziran Pazar günü saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynayacağı Dinamo Bükreş hazırlık karşılaşması GS TV ve YouTube kanalımızdan canlı yayınlanacaktır."