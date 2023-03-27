Galatasaray'da transfer çalışmaları durmadan devam ediyor! Sarı-kırmızılılar bu sezonun başında ve devre arasında ses getiren transferler yaptı. Icardi, Mertens, Oliveira, Torreira, Mata ve Rashica gibi yıldız isimler yaz transfer döneminde kadroya katıldı. Bu yıldız oyuncuların yanında, bir başka flaş transfer olan Nicolo Zaniolo da devre arası kadroya katıldı.



Galatasaray, zirve yarışını sürdürürken bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Erden Timur yönetimindeki transfer heyeti çalışmalarını hızlandırmış durumda. Bu doğrultuda temaslarını sürdüren ekip, listedeki isimlerle görüşmeye devam ediyor.



GÜNDEME GELEN İSİM DEMBELE



İç ve dış basında her geçen gün sarı-kırmızılılar için yeni bir transfer haberi yer alıyor. İsmi gündeme gelen son isim ise Fransa Ligue 1'den golcü oyuncu Moussa Dembele oldu.



Sky Sport Almanya muhabiri Florian Plettenberg, Lyon ile sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcunun yeni mukavele yapmayacağını duyurdu.



Alman gazeteci, 26 yaşındaki golcünün önemli bir pazarı olduğuna dikkat çekerek "Şu anki brüt maaşı yıllık 3 milyon euro civarında. Bedava oyuncu için mükemmel bir rakam" ifadesini kullandı.



Galatasaray'ın 'Transfer sihirbazı' Erden Timur'un Moussa Dembele için şimdiden yoğun şekilde çalıştığı belirtildi.



Fransız golcü, 2018-19 sezonunda 22 milyon euro bonservis bedeliyle Celtic'ten Lyon'a transfer oldu. Golcü oyuncu, 2020-21 sezonunda La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'e kiralandı.



Lyon'da bu sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıkan yıldız oyuncu 9 gol 3 asistlik bir katkı sağladı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek golcü oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro.





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