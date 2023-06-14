Galatasaray'ın bayrakları İstiklal Caddesi'ne asıldı

İstiklal Caddesi, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın bayraklarıyla süslendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın bayrakları İstiklal Caddesi'ne asıldı
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14 Haziran 2023 22:26
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan İstiklal Caddesi, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın bayraklarıyla süslendi.

Sarı-kırmızılı futbol takımının ligde 23. kez şampiyonluğa ulaşmasını simgeleyen üzerinde 23 yazılı küçük bayraklar, caddenin birçok noktasına asıldı.

Bayraklar, aynı zamanda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de yer almıştı.

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