AVRUPA'DA 'GEÇİŞ'LE SONUÇ ALIYOR

İKİLİ MÜCADELEDE BÜYÜK YÜKSELİŞ

Süper Lig'e lider Trabzonspor'un tam 16 puan gerisinde kalıp adeta şampiyonluk yarışına havlu atan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise müthiş bir başarıya imza attı.Çok zorlu bir gruptan yenilgisiz lider çıkmayı başaran Sarı-Kırmızılılar'ın Avrupa'daki farklı performansı bazı soruları da beraberinde getirdi.Takvim, G.Saray'ın istatistiklerini masaya yatırdı ve "Neden iki kulvarda bu kadar farklı?" sorusunu yanıt aradı.Rakamlara göre Cimbom, lig ve Avrupa'da birbirinden çok farklı oyun prensipleri benimsiyor. Sarı-Kırmızılılar, ligde yüzde 55,9 topa sahip olurken, Avrupa'da bu rakam 43,9'a geriliyor. Aynı şekilde toplam pas sayısı 472'den 390'a, isabetli pas sayısı 395'ten 311'e, orta sayısı 21,2'den 9.8'e iniyor.Yani ligde topa hakim olmaya çalışan Aslan, Avrupa'da ise topu rakibe bırakıp geçip hücumları ile sonuca gidiyor.Ayrıca istatistiklere göre UEFA Avrupa Ligi'nde çok daha sert, agresif ve mücadeleci bir takım izliyoruz. Avrupa'da Cimbom'un ikili mücadele kazanma sayısı 37'den 42'ye, ikili mücadele kazanma yüzdesi 49'dan 54'e, top kazanma sayısı 15,6'dan 20,1'e, top kesme sayısı da 9,7'den 11,8'e yükseliyor. Ortaya çıkan küm bu rakamlar, Galatasaray'ın neden Avrupa'da daha başarılı olduğunu gözler önüne seriyor.