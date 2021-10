Galatasaray için ne dediler?

Galatasaray'ın Rizespor karşısında 2-1 geride kapattığı ilk yarıyı Rıdvan Dilmen, Erman Toroğlu, Önder Özen, Metin Tekin ve Tümer Metin değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN



İlk 17 dakika Galatasaray'ın iyi futbolunu gördük. 17. dakikada gelen golle sarsıldılar. Hemen arkasında gelen golle 2-1 geriye düştü Galatasaray. Oyun sertleşti. Sertleşince çok durdu. Çok durunca kalite azaldı.



Rizespor'un henüz 1 puanı var. 1.5-2 aydır tansiyon da çok yüksek. Karşılıklı demeçler. Sonra Tahir Kıran'ın bence gereksiz 'Gömeriz mömeriz' demeçleri... Bu artı eksik olarak döner.



Çok çok çok tartışılacak hakem kararları var. Verdikleri ve vermedikleri. Faul varken çalmaması, yokken çalması gibi vasat bir performans gördük Ali Palabıyık'tan.



Fatih Hoca'nın oyuna 2 yabancı 1 yerli çıkarıp 3 kişi çıkacağını düşünüyorum. Yerlilerden biri Taylan veya Berkan. Öne Diagne'yi atıp 4-2-4 oynar. Bir tanesi ofansif olacağı için 4-1-3-2 gibi olacaklar. Babel ve Aanholt'u çıkarıp Ömer'i veya Kerem'i alabilir. Diagne'yi mutlaka öne atar. Şu an 3 yerlisi var sahada. 3 yerli olduğu için 1 yerli çıkacak. Sinüs kosinüsleri ayarlayacaklar. Yabancı net Diagne girecek. Artık risk alınacak. Muhtemelen Ömer Bayram ve Kerem'i alacaklar. Riskleri alacaktır. İyi de oynasa bazı oyuncular çıkacaktır. 3 değişikliği 4-2-4'e dönmek için yapacaktır.



Hamza Hamzaoğlu ise ne tür önlemler alabilir bakacaktır. İkisi de birbirini iyi tanıyor. Rize'deki yağış hiç sürpriz değil. Yağmur da başladı, saha da ağırlaşacak. İlk yarıdaki bu 15 dakikalık arada hakemler toparlar kendilerini. Maçın önüne geçmeye başladılar. İnşallah sağlıklı bir şekilde sonlanır maç.



Galatasaray, skorda öndeyken yediği gol tartışılır. Çekme var, çekti bıraktı. Umar ile çarpıştı sonra. Bence çarpışmada faul yok ama çekip bırakmada faul var. Formanın arkasından bir kaptı. Ne yaptı biliyor musun oyuncuyu, topa gitmesini yavaşlattı. Bu çekmeyle patinaj yapmak zorunda kaldı ve geç kaldı.



ÖNDER ÖZEN



Çok sayıda maç izledik ama benim bu sezon gördüğüm en sert maç, bu maç. Hakem de kendi işini zorlaştırıyor ama bu sezon bu kadar sert maç görmedim. Normalde bu tip oyunlar, bitime 3-4 maç kala olabilir ama bu çok sert bir maç. Kıran kırana. İlk 15 dakika, Galatasaray bu sezonki en iyi deplasman oyununu oynadı, özellikle Taylan ve Nelsson'u kapattığı bölümlerde çok beğendim. Öne geçtiler ama neredeyse hiç pozisyon vermeden beraberlik golünü yediler. Golden önce tartışmalar var, faul tartışmaları var, oradan itibaren Galatasaray ilk bölümdeki oyununu oynayamadı. Galatasaray, duygusal bir 45 dakika oynamazsa geri dönebilir.



METİN TEKİN



Çok iyi bir oyun başlangıcı, 1-0. Çok kolaylaştı diye düşünmüştüm maç. Gergin ortam, herhalde Rize'nin işine yaradı. Bu gergin ortam 2. yarıda devam ederse, Galatasaray'ın aleyhine olur. Galatasaray geçen hafta döndü, bu sefer de kalite farkını ortaya koyabileceğini düşünüyorum ama çok gergin bir maç. Hakem kararlarına da açık. Ali Palabıyık biraz kontrolünü kaybetti gibi.



ERMAN TOROĞLU



İyi yağmur yağıyor ama zemin iyi. Maçta kalite yok ama heyecan var. Her an, her şey olur. Her türlü gol olur. İnşallah iki takıma da kırmızı falan olmasın. İki takım da iyi mücadele ediyor. Hakem Ali Palabıyık oynatmayı isteyen hakem. Bence ilk yarıda iyi maç yönetti. Böyle olunca, maç daha tempolu oluyor. Top Babel'e gelince oyun duruyor. Babel topla mücadele ediyor. Top Babel'in ayağındayken Rizespor defansı yerleşiyor. Ondan sonra topu atsan ne olur? Galatasaray'ın kesinlikle oyunu açması lazım. Ya topa vurun ya da çizgiye inin. Hakemin üstüne gidiyorlar ama hakem şu zamana kadar dik durdu.



TÜMER METİN



Bence Galatasaray'ın yediği birinci gol öncesi müdahale faul. Feghouli ile bulunan iki pozisyon, Fatih Hoca'nın kafasındaki plandı. İki tane net diyebileceğimiz pozisyonu var Feghouli'nin. Fatih Hoca'dan devre arasında 3 tane oyuncu değişikliği bekliyorum.