26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
3-2
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
1-1
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
2-1
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
2-1
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
3-2
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
0-3
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
0-2
26 Ağustos
Burnley-Derby County
2-1
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
6-7
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
4-1
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
11-12
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
4-0

Galatasaray için en kritik hafta

Galatasaray, UEFA listesini 2 Eylül'e kadar belirlemek zorunda. Kaleye ve savunmaya hala takviye yapılamadı. Barış'ın durumu belirsiz. Aslan 1 haftada en az iki, mümkünse üç imza attırmaya milli yıldızını da takımda tutmaya çalışacak.

calendar 27 Ağustos 2025 08:58
Haber: Nefes Gazetesi, Fotoğraf: AA
Galatasaray için en kritik hafta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yaz döneminde dış transferde iki imza attıran Galatasaray, kritik bir dönemece girdi.

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya bildireceği listeyi 2 Eylül Salı gece yarısına kadar belirlemek zorunda.

Cimbom, bu tarihten sonra alacağı oyuncuları sadece Süper Lig'de oynatabilecek. Victor Osimhen ve Leroy Sane dışında takviye yapmayan Aslan'ın 1 haftada en az iki, mümkünse üç transfere imza atması bekleniyor.


Birinci sınıf bir kaleci arayan sarı-kırmızılıların Ederson ısrarı devam ediyor. Manchester City ile yürütülen pazarlıklarda Manuel Akanji'nin de pakete dahil edilmesi gündemdeydi ancak İsviçreli stoper ikinci plana itildi.

Bir başka City'li İlkay Gündoğan'ın ise Cimbom'a değil Almanya'ya gitmeyi istediği öğrenildi.

BISSOUMA ÇOK YAKIN

Sarı-kırmızılılar, Wilfred Singo sonrası bir başka önemli transferin daha peşinde.

Monaco'nun sağ bek de oynayabilen stoperi Singo için 30 milyon euro bonservis bedeli, 5 milyon euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığı anlaştığı öne sürülen Cimbom, bir dönem Fenerbahçe'nin de listesine giren Tottenham'ın orta sahası Bissouma için önemli mesafe kat etti.

28 yaşındaki Malili ile prensipte anlaşıldı. İngiliz kulübü ile Galatasaray arasındaki mali konular da son aşamaya taşındı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.