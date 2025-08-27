Galatasaray için en kritik hafta

Yaz döneminde dış transferde iki imza attıran Galatasaray, kritik bir dönemece girdi.
Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya bildireceği listeyi 2 Eylül Salı gece yarısına kadar belirlemek zorunda.
Cimbom, bu tarihten sonra alacağı oyuncuları sadece Süper Lig'de oynatabilecek. Victor Osimhen ve Leroy Sane dışında takviye yapmayan Aslan'ın 1 haftada en az iki, mümkünse üç transfere imza atması bekleniyor.
Birinci sınıf bir kaleci arayan sarı-kırmızılıların Ederson ısrarı devam ediyor. Manchester City ile yürütülen pazarlıklarda Manuel Akanji'nin de pakete dahil edilmesi gündemdeydi ancak İsviçreli stoper ikinci plana itildi.
Bir başka City'li İlkay Gündoğan'ın ise Cimbom'a değil Almanya'ya gitmeyi istediği öğrenildi.
BISSOUMA ÇOK YAKIN
Sarı-kırmızılılar, Wilfred Singo sonrası bir başka önemli transferin daha peşinde.
Monaco'nun sağ bek de oynayabilen stoperi Singo için 30 milyon euro bonservis bedeli, 5 milyon euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığı anlaştığı öne sürülen Cimbom, bir dönem Fenerbahçe'nin de listesine giren Tottenham'ın orta sahası Bissouma için önemli mesafe kat etti.
28 yaşındaki Malili ile prensipte anlaşıldı. İngiliz kulübü ile Galatasaray arasındaki mali konular da son aşamaya taşındı.
Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya bildireceği listeyi 2 Eylül Salı gece yarısına kadar belirlemek zorunda.
Cimbom, bu tarihten sonra alacağı oyuncuları sadece Süper Lig'de oynatabilecek. Victor Osimhen ve Leroy Sane dışında takviye yapmayan Aslan'ın 1 haftada en az iki, mümkünse üç transfere imza atması bekleniyor.
Birinci sınıf bir kaleci arayan sarı-kırmızılıların Ederson ısrarı devam ediyor. Manchester City ile yürütülen pazarlıklarda Manuel Akanji'nin de pakete dahil edilmesi gündemdeydi ancak İsviçreli stoper ikinci plana itildi.
Bir başka City'li İlkay Gündoğan'ın ise Cimbom'a değil Almanya'ya gitmeyi istediği öğrenildi.
BISSOUMA ÇOK YAKIN
Sarı-kırmızılılar, Wilfred Singo sonrası bir başka önemli transferin daha peşinde.
Monaco'nun sağ bek de oynayabilen stoperi Singo için 30 milyon euro bonservis bedeli, 5 milyon euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığı anlaştığı öne sürülen Cimbom, bir dönem Fenerbahçe'nin de listesine giren Tottenham'ın orta sahası Bissouma için önemli mesafe kat etti.
28 yaşındaki Malili ile prensipte anlaşıldı. İngiliz kulübü ile Galatasaray arasındaki mali konular da son aşamaya taşındı.