Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Corendon Airlines Park'ta oynanan maçı Galatasaray 3-0 kazandı.
Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 10 ve 52. dakikalarda Mauro Icardi, 90+3. dakikada Victor Osimhen kaydetti.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı, Süper Lig'deki ilk maçına çıktığı 2022/23'ten bu yana en fazla kafa golü atan oyuncu oldu.
Sarı kırmızılı takım ligde yenilmzelik serisini 10 maça çıkardı.
FENERBAHÇE'NİN REKORUNU KIRDI!
Geçen sezonun son 9 deplasman maçını kazanan Galatasaray, bu sezon da dış sahadaki 4 müsabakayı kayıpsız geçti. Sarı kırmızılı takım, üst üste 13 dış saha maçından galibiyetle ayrılarak rekor kırdı. Bu rekor daha önce 12 maç ile Fenerbahçe'ye aitti.
ANTALYA'YA HİÇ KAYBETMEDİ!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde Antalyaspor ile yaptığı Süper Lig maçlarında yenilgi yüzü görmedi.
Ligde bu sezon toplam 8 gol yiyen Okan Buruk'un öğrencileri, Alanyaspor maçının ardından Antalyaspor'a karşı da gol yemedi.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 25'e çıkardı. Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.
Bir sonraki maçta Galatasaray, Avrupa Ligi'nde IF Elfsborg ile oynayacak. Antalyaspor ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.
OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son maça göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.
Ligin geride kalan bölümünde 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 22 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızlı takım, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda Akdeniz temsilcisine konuk oldu.
Galatasaray, karşılaşmaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Mauro Icardi ile başladı.
Teknik direktör Buruk, Corendon Alanyaspor ile ligde son oynadıkları maçta ilk 11'de forma verdiği Barış Alper Yılmaz'ın yerine Antalyaspor karşısında Sallai'ye şans verdi.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı.
ANTALYASPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK
Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, ligde son oynadıkları maçın ilk 11'inde iki değişiklik yaptı.
Antalyaspor mücadeleye Kenan Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Thalisson Kelven, Güray Vural, Erdal Rakip, Oleksandr Petrusenko, Andros Townsend, Sam Larsson, Sander Van de Streek, Braian Samudio ile başladı.
Alex, ligde Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın kadrosuna göre Jakub Kaluzinski ile Moussa Djenepo'yu yedek soyundurdu. Bu oyuncuların yerine Erdal Rakip ile Sander Van de Streek'e ilk 11'de forma şansı verdi.
Kırmızı-beyazlıların yedek kulübesinde Abdullah Yiğiter, Amar Gerxhaliu, Soner Dikmen, Adolfo Gaich, Djenepo, Erdoğan Yeşilyurt, Kaluzinski, Emre Uzun, Abdurrahim Dursun, Burak İngenç yer aldı.
Öte yandan, Süper Lig'de Antalyaspor formasıyla 150 maçı geride bırakan Veysel Sarı ile 100 lig maçını geçen Güray Vural'a seremoni öncesi birer plaket verildi.
MAURO ICARDI PERDEYİ AÇTI!
Galatasaray, karşılaşmanın 10. dakikasında Mauro Icardi ile 1-0 öne geçti. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Mertens ön direğe iyi bir orta gönderdi. Yakın köşeye iyi hareketlenen Icardi, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
MAURO ICARDI İLKİ BAŞARDI
Antalyaspor ağlarına kafa golü atan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.
Sarı kırmızılı takımın Arjantinli yıldızı, 2022/23'ten bu yana 12 kez rakip filelere kafa golü attı.
Bu golle birlikte Icardi, Süper Lig'deki ilk maçına çıktığı 2022/23'ten bu yana en fazla kafa golü atan oyuncu oldu.
GÜRAY İYİ VURDU, MUSLERA ÇIKARDI!
Sağ kanatta topla buluşan Güray Vural, uzak köşeye çok sert bir şut çıkardı. Topu iyi takip eden Muslera, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
MERTENS GOLE ÇOK YAKLAŞTI!
Galatasaray, maçın 38. dakikasında Dries Mertens ile gole çok yaklaştı. Belçikalı futbolcu ceza sahası içinde yakın köşeye vuruşunu yaptı. Kaleci Piric gole izin vermedi. Dönen topu bir kez daha Mertens tamamlamak istedi ancak kaleci bir kez daha kalesini kapatmayı başardı.
G.SARAY KIRMIZI KART BEKLEDİ
Galatasaray, Antalyaspor maçının 41. dakikasında kırmızı kart itirazında bulundu.
Sarı kırmızılı takımda Kaan Ayhan, maçın 41. dakikasında Güray Vural'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular pozisyonun kırmızı kart olduğuna yönelik itirazda bulundu.
Hakem Ali Şansalan Antalyasporlu oyuncuya sarı kart gösterdi. VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmedi.
G.SARAY'DA PENALTI İTİRAZI!
Galatasaray'ın Antalyaspor ile karşılaştığı maçta sarı kırmızılı takım penaltı bekledi.
Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Mauro Icardi, Veysel Sarı ile girdiği ikili mücadelede sonrası yerde kaldı.
Galatasaraylı oyuncular penaltı beklese de hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirdi.
GALATASARAY FARKI İKİYE ÇIKARDI!
Galatasaray Mauro Icardi ile Antalyaspor karşısında farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Yunus Akgün, sol kanattan ceza sahasına girer girmez Icardi'yi gördü. Mauro Icardi, 52. dakikada meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.
ANTALYASPOR GOLE YAKLAŞTI!
Antalyaspor, 62. dakikada farkı azaltma şansını değerlendiremedi. Sağ kanattan yapılan ortaya arka direkte iyi yükselen Gaich'in kafa vuruşu yandan dışarı gitti.
OSIMHEN ATTI AMA OFSAYT!
Galatasaray'ın Victor Osimhen ile attığı 3. gol ofsayta takıldı. Sallai'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Osimhen, 80. dakikada sol çaprazdan tek vuruşla topu ağlara gönderdi ama hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.
OSIMHEN'DEN MÜTHİŞ GOL!
Victor Osimhen, röveşata ile attığı harika golle takımını 3-0 öne geçirdi. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Ziyech, topu sol ayağıyla ortaladı. Sol çaprazda sırtıkaleye dönük olan Osimhen, harika bir röveşata golüyle takımını 3-0 öne geçirdi. Maçta başka gol çıkmadı ve Galatasaray 3-0 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Karşılaşmanın 10. dakikasında Galatasaray öne geçti. Mertens'in sağ köşeden kullandığı kornerden gönderdiği topla ceza sahasında buluşan Icardi, kafayla meşin yuvarlağı kaleci Piric'in solundan ağlarla buluşturdu: 0-1
14. dakikada Güray Vural'ın ceza alanı dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Muslera, topu kornere çeldi.
25. dakikada Sallai'nin ceza sahasından şutunda kaleci Piric, topu kornere gönderdi.
38. dakikada Mertens'in ceza alanı sol çaprazdan şutunda kaleci Piric, topu uzaklaştırmak istedi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Mertens'in şutunda kaleci Piric, bir kez daha gole izin vermedi.
45+3. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasında Van de Streek'in ceza sahasında kafayla yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada Erdal Rakip'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Muslera topu kontrol etti.
51. dakikada Berkan Kutlu'nun sol çaprazdan ortasında ceza alanında topla buluşan Sallai'nin şutunda, kaleci Piric, golü önledi.
52. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün ceza sahası sol çaprazdan pasında topla buluşturduğu Icardi, kaleci Piric'in solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak karşılaşmadaki ikinci golünü attı: 0-2
80. dakikada Osimhen'in attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
89. dakikada Osimhen'in ceza alanı dışından şutunda kaleci Piric topu kornere gönderdi.
90. dakikada Ziyech'in sol kanattan ortasında Osimhen'in kafa şutunda topu kaleci Piric kontrol etti.
90+2. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan serbest vuruş kullanan Ziyech'in ortasında top, yerden sekti. Sırtı kaleye dönük pozisyonda Osimhen, röveşatayla topu ağlara gönderdi: 0-3
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
Onvo Antalyaspor: Piric, Mert Yılmaz (Dk. 30 Erdoğal Yeşilyurt), Veysel Sarı (Dk. 87 Emre Uzun), Kelven, Güray Vural, Petrusenko, Erdal Rakip (Dk. 64 Kaluzinski), Townsend (Dk. 46 Djenepo), Larsson, Van de Streek (Dk. 46 Gaich), Samudio
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 71 Barış Alper Yılmaz), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 23 Berkan Kutlu), Torreira, Sara, Sallai, Mertens (Dk. 71 Ziyech), Yunus Akgün (Dk. 78 Osimhen), Icardi (Dk. 78 Batshuayi)
Goller: Dk. 10 ve 52 Icardi, Dk. 90+2. Osimhen (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 20 Torreira, Dk. 39 Berkan Kutlu, Dk. 83 Sanchez, Dk. 90+2 Ziyech (Galatasaray), Dk. 41 Güray Vural, Dk. 74 Djenepo (Onvo Antalyaspor)
Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 10 ve 52. dakikalarda Mauro Icardi, 90+3. dakikada Victor Osimhen kaydetti.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı, Süper Lig'deki ilk maçına çıktığı 2022/23'ten bu yana en fazla kafa golü atan oyuncu oldu.
Sarı kırmızılı takım ligde yenilmzelik serisini 10 maça çıkardı.
FENERBAHÇE'NİN REKORUNU KIRDI!
Geçen sezonun son 9 deplasman maçını kazanan Galatasaray, bu sezon da dış sahadaki 4 müsabakayı kayıpsız geçti. Sarı kırmızılı takım, üst üste 13 dış saha maçından galibiyetle ayrılarak rekor kırdı. Bu rekor daha önce 12 maç ile Fenerbahçe'ye aitti.
ANTALYA'YA HİÇ KAYBETMEDİ!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde Antalyaspor ile yaptığı Süper Lig maçlarında yenilgi yüzü görmedi.
Ligde bu sezon toplam 8 gol yiyen Okan Buruk'un öğrencileri, Alanyaspor maçının ardından Antalyaspor'a karşı da gol yemedi.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 25'e çıkardı. Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.
Bir sonraki maçta Galatasaray, Avrupa Ligi'nde IF Elfsborg ile oynayacak. Antalyaspor ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.
OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son maça göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.
Ligin geride kalan bölümünde 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 22 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızlı takım, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda Akdeniz temsilcisine konuk oldu.
Galatasaray, karşılaşmaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Mauro Icardi ile başladı.
Teknik direktör Buruk, Corendon Alanyaspor ile ligde son oynadıkları maçta ilk 11'de forma verdiği Barış Alper Yılmaz'ın yerine Antalyaspor karşısında Sallai'ye şans verdi.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı.
ANTALYASPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK
Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, ligde son oynadıkları maçın ilk 11'inde iki değişiklik yaptı.
Antalyaspor mücadeleye Kenan Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Thalisson Kelven, Güray Vural, Erdal Rakip, Oleksandr Petrusenko, Andros Townsend, Sam Larsson, Sander Van de Streek, Braian Samudio ile başladı.
Alex, ligde Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın kadrosuna göre Jakub Kaluzinski ile Moussa Djenepo'yu yedek soyundurdu. Bu oyuncuların yerine Erdal Rakip ile Sander Van de Streek'e ilk 11'de forma şansı verdi.
Kırmızı-beyazlıların yedek kulübesinde Abdullah Yiğiter, Amar Gerxhaliu, Soner Dikmen, Adolfo Gaich, Djenepo, Erdoğan Yeşilyurt, Kaluzinski, Emre Uzun, Abdurrahim Dursun, Burak İngenç yer aldı.
Öte yandan, Süper Lig'de Antalyaspor formasıyla 150 maçı geride bırakan Veysel Sarı ile 100 lig maçını geçen Güray Vural'a seremoni öncesi birer plaket verildi.
MAURO ICARDI PERDEYİ AÇTI!
Galatasaray, karşılaşmanın 10. dakikasında Mauro Icardi ile 1-0 öne geçti. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Mertens ön direğe iyi bir orta gönderdi. Yakın köşeye iyi hareketlenen Icardi, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
MAURO ICARDI İLKİ BAŞARDI
Antalyaspor ağlarına kafa golü atan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.
Sarı kırmızılı takımın Arjantinli yıldızı, 2022/23'ten bu yana 12 kez rakip filelere kafa golü attı.
Bu golle birlikte Icardi, Süper Lig'deki ilk maçına çıktığı 2022/23'ten bu yana en fazla kafa golü atan oyuncu oldu.
GÜRAY İYİ VURDU, MUSLERA ÇIKARDI!
Sağ kanatta topla buluşan Güray Vural, uzak köşeye çok sert bir şut çıkardı. Topu iyi takip eden Muslera, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
MERTENS GOLE ÇOK YAKLAŞTI!
Galatasaray, maçın 38. dakikasında Dries Mertens ile gole çok yaklaştı. Belçikalı futbolcu ceza sahası içinde yakın köşeye vuruşunu yaptı. Kaleci Piric gole izin vermedi. Dönen topu bir kez daha Mertens tamamlamak istedi ancak kaleci bir kez daha kalesini kapatmayı başardı.
G.SARAY KIRMIZI KART BEKLEDİ
Galatasaray, Antalyaspor maçının 41. dakikasında kırmızı kart itirazında bulundu.
Sarı kırmızılı takımda Kaan Ayhan, maçın 41. dakikasında Güray Vural'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular pozisyonun kırmızı kart olduğuna yönelik itirazda bulundu.
Hakem Ali Şansalan Antalyasporlu oyuncuya sarı kart gösterdi. VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmedi.
G.SARAY'DA PENALTI İTİRAZI!
Galatasaray'ın Antalyaspor ile karşılaştığı maçta sarı kırmızılı takım penaltı bekledi.
Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Mauro Icardi, Veysel Sarı ile girdiği ikili mücadelede sonrası yerde kaldı.
Galatasaraylı oyuncular penaltı beklese de hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirdi.
GALATASARAY FARKI İKİYE ÇIKARDI!
Galatasaray Mauro Icardi ile Antalyaspor karşısında farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Yunus Akgün, sol kanattan ceza sahasına girer girmez Icardi'yi gördü. Mauro Icardi, 52. dakikada meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.
ANTALYASPOR GOLE YAKLAŞTI!
Antalyaspor, 62. dakikada farkı azaltma şansını değerlendiremedi. Sağ kanattan yapılan ortaya arka direkte iyi yükselen Gaich'in kafa vuruşu yandan dışarı gitti.
OSIMHEN ATTI AMA OFSAYT!
Galatasaray'ın Victor Osimhen ile attığı 3. gol ofsayta takıldı. Sallai'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Osimhen, 80. dakikada sol çaprazdan tek vuruşla topu ağlara gönderdi ama hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.
OSIMHEN'DEN MÜTHİŞ GOL!
Victor Osimhen, röveşata ile attığı harika golle takımını 3-0 öne geçirdi. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Ziyech, topu sol ayağıyla ortaladı. Sol çaprazda sırtıkaleye dönük olan Osimhen, harika bir röveşata golüyle takımını 3-0 öne geçirdi. Maçta başka gol çıkmadı ve Galatasaray 3-0 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Karşılaşmanın 10. dakikasında Galatasaray öne geçti. Mertens'in sağ köşeden kullandığı kornerden gönderdiği topla ceza sahasında buluşan Icardi, kafayla meşin yuvarlağı kaleci Piric'in solundan ağlarla buluşturdu: 0-1
14. dakikada Güray Vural'ın ceza alanı dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Muslera, topu kornere çeldi.
25. dakikada Sallai'nin ceza sahasından şutunda kaleci Piric, topu kornere gönderdi.
38. dakikada Mertens'in ceza alanı sol çaprazdan şutunda kaleci Piric, topu uzaklaştırmak istedi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Mertens'in şutunda kaleci Piric, bir kez daha gole izin vermedi.
45+3. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasında Van de Streek'in ceza sahasında kafayla yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada Erdal Rakip'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Muslera topu kontrol etti.
51. dakikada Berkan Kutlu'nun sol çaprazdan ortasında ceza alanında topla buluşan Sallai'nin şutunda, kaleci Piric, golü önledi.
52. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün ceza sahası sol çaprazdan pasında topla buluşturduğu Icardi, kaleci Piric'in solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak karşılaşmadaki ikinci golünü attı: 0-2
80. dakikada Osimhen'in attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
89. dakikada Osimhen'in ceza alanı dışından şutunda kaleci Piric topu kornere gönderdi.
90. dakikada Ziyech'in sol kanattan ortasında Osimhen'in kafa şutunda topu kaleci Piric kontrol etti.
90+2. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan serbest vuruş kullanan Ziyech'in ortasında top, yerden sekti. Sırtı kaleye dönük pozisyonda Osimhen, röveşatayla topu ağlara gönderdi: 0-3
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
Onvo Antalyaspor: Piric, Mert Yılmaz (Dk. 30 Erdoğal Yeşilyurt), Veysel Sarı (Dk. 87 Emre Uzun), Kelven, Güray Vural, Petrusenko, Erdal Rakip (Dk. 64 Kaluzinski), Townsend (Dk. 46 Djenepo), Larsson, Van de Streek (Dk. 46 Gaich), Samudio
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 71 Barış Alper Yılmaz), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 23 Berkan Kutlu), Torreira, Sara, Sallai, Mertens (Dk. 71 Ziyech), Yunus Akgün (Dk. 78 Osimhen), Icardi (Dk. 78 Batshuayi)
Goller: Dk. 10 ve 52 Icardi, Dk. 90+2. Osimhen (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 20 Torreira, Dk. 39 Berkan Kutlu, Dk. 83 Sanchez, Dk. 90+2 Ziyech (Galatasaray), Dk. 41 Güray Vural, Dk. 74 Djenepo (Onvo Antalyaspor)