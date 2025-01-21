Galatasaray'ı Avrupa'da çılgın gelir bekliyor!

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatında, 24 takımlı puan cetvelinde, 6. sırada bulunan Galatasaray, bugün Dinamo Kiev'i mağlup ederse, doğrudan bir üst tura çıkacak ilk 8 takımda yer alma yolunda büyük bir avantaj elde edecek. Sarı-kırmızılı ekip finale çıkması halinde ise toplamda dev bir gelirin sahibi olacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ı Avrupa'da çılgın gelir bekliyor!
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21 Ocak 2025 08:37
Bugüne kadar oynadığı 6 karşılaşmadan 3'er galibiyet ve beraberlik elde eden sarı-kırmızılıların, 12 puanı bulunuyor.

Play-off'ta yer alacak 9-16. sıradaki takımlar arasında bulunmayı şimdiden garantileyen Cim-Bom'un, bugün oynayacağı rakibi Dinamo Kiev ise, UEFA Avrupa Ligi'nde henüz puan alamadı ve 6 karşılaşmada sadece bir gol atabildi.

UEFA'dan 4 milyon 300 bin euro katılım hakkı elde eden Galatasaray, üç galibiyetten 1 milyon 350 bin euro, üç beraberlikten de 450 bin euroyu şimdiden kazandı. Cim-Bom ayrıca ligde 9-16. sırada yer almayı garantileyerek 300 bin euroyu da şimdiden cebine koydu. Ancak bu 1 ile 8. sıra arasında olursa, 600 bin euroya yükselecek.

Sarı-kırmızılılar, konumuna göre ayrıca sıralamadaki yeri 75 bin euro ile çarpılacak. Ekibimiz son 16 turuna kalırsa 1 milyon 750 bin euronun daha sahibi olacak. Final 7 milyon euro, şampiyonluk da 6 milyon euro daha getirecek.

RAKAMLAR CİMBOM DİYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir istikrar yakalayan Galatasaray'ın rakamları, Cim-Bom'u bugünkü maç için daha avantajlı gösteriyor.

- Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında puan kaybı yaşamadı.

- Cim-Bom, çıktığı son 24 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı. En son 27 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi play-off'unda Young Boys'a mağlup olan Galatasaray, bundan sonra lig, kupa ve Avrupa'da 17 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.

- Aslan, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü takım olarak dikkati çekti. Galatasaray, 6 müsabakada 15 kez fileleri havalandırdı, Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile en fazla gol atan iki takımından biri oldu. 

 
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