Galatasaray'ı Avrupa'da çılgın gelir bekliyor!

Bugüne kadar oynadığı 6 karşılaşmadan 3'er galibiyet ve beraberlik elde eden sarı-kırmızılıların, 12 puanı bulunuyor.
Play-off'ta yer alacak 9-16. sıradaki takımlar arasında bulunmayı şimdiden garantileyen Cim-Bom'un, bugün oynayacağı rakibi Dinamo Kiev ise, UEFA Avrupa Ligi'nde henüz puan alamadı ve 6 karşılaşmada sadece bir gol atabildi.
UEFA'dan 4 milyon 300 bin euro katılım hakkı elde eden Galatasaray, üç galibiyetten 1 milyon 350 bin euro, üç beraberlikten de 450 bin euroyu şimdiden kazandı. Cim-Bom ayrıca ligde 9-16. sırada yer almayı garantileyerek 300 bin euroyu da şimdiden cebine koydu. Ancak bu 1 ile 8. sıra arasında olursa, 600 bin euroya yükselecek.
Sarı-kırmızılılar, konumuna göre ayrıca sıralamadaki yeri 75 bin euro ile çarpılacak. Ekibimiz son 16 turuna kalırsa 1 milyon 750 bin euronun daha sahibi olacak. Final 7 milyon euro, şampiyonluk da 6 milyon euro daha getirecek.
RAKAMLAR CİMBOM DİYOR
UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir istikrar yakalayan Galatasaray'ın rakamları, Cim-Bom'u bugünkü maç için daha avantajlı gösteriyor.
- Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında puan kaybı yaşamadı.
- Cim-Bom, çıktığı son 24 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı. En son 27 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi play-off'unda Young Boys'a mağlup olan Galatasaray, bundan sonra lig, kupa ve Avrupa'da 17 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.
- Aslan, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü takım olarak dikkati çekti. Galatasaray, 6 müsabakada 15 kez fileleri havalandırdı, Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile en fazla gol atan iki takımından biri oldu.
Play-off'ta yer alacak 9-16. sıradaki takımlar arasında bulunmayı şimdiden garantileyen Cim-Bom'un, bugün oynayacağı rakibi Dinamo Kiev ise, UEFA Avrupa Ligi'nde henüz puan alamadı ve 6 karşılaşmada sadece bir gol atabildi.
UEFA'dan 4 milyon 300 bin euro katılım hakkı elde eden Galatasaray, üç galibiyetten 1 milyon 350 bin euro, üç beraberlikten de 450 bin euroyu şimdiden kazandı. Cim-Bom ayrıca ligde 9-16. sırada yer almayı garantileyerek 300 bin euroyu da şimdiden cebine koydu. Ancak bu 1 ile 8. sıra arasında olursa, 600 bin euroya yükselecek.
Sarı-kırmızılılar, konumuna göre ayrıca sıralamadaki yeri 75 bin euro ile çarpılacak. Ekibimiz son 16 turuna kalırsa 1 milyon 750 bin euronun daha sahibi olacak. Final 7 milyon euro, şampiyonluk da 6 milyon euro daha getirecek.
RAKAMLAR CİMBOM DİYOR
UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir istikrar yakalayan Galatasaray'ın rakamları, Cim-Bom'u bugünkü maç için daha avantajlı gösteriyor.
- Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında puan kaybı yaşamadı.
- Cim-Bom, çıktığı son 24 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı. En son 27 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi play-off'unda Young Boys'a mağlup olan Galatasaray, bundan sonra lig, kupa ve Avrupa'da 17 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.
- Aslan, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü takım olarak dikkati çekti. Galatasaray, 6 müsabakada 15 kez fileleri havalandırdı, Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile en fazla gol atan iki takımından biri oldu.