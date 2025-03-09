Galatasaray HDI Sigorta, sahasında set vermeden galip

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 25. haftasında konuk ettiği Spor Toto'yu 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray HDI Sigorta, sahasında set vermeden galip
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08 Mart 2025 20:00
Son güncelleme 09 Mart 2025 00:15

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 25. haftasında Spor Toto'yu konuk etti.

Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar 3-0 kazandı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Uğur Ateş

Galatasaray HDI Sigorta: Atanasov, Ahmet Tümer, Patry, Zaytsev, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi (Caner Ergül, Hasan Yeşilbudak, Oğuzhan Karasu, Muzaffer Yönet, Aykut Acar)

Spor Toto: Mustafa Cengiz, Ulaş Kıyak, Batuhan Avcı, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia (Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Gökgöz, Furkan Dur, Hidalgo)

Setler: 25-23, 25-23, 25-18

Süre: 96 dakika (34, 35, 27)

 




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