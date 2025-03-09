Galatasaray HDI Sigorta, sahasında set vermeden galip

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 25. haftasında Spor Toto'yu konuk etti.
Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar 3-0 kazandı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erdal Akıncı, Uğur Ateş
Galatasaray HDI Sigorta: Atanasov, Ahmet Tümer, Patry, Zaytsev, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi (Caner Ergül, Hasan Yeşilbudak, Oğuzhan Karasu, Muzaffer Yönet, Aykut Acar)
Spor Toto: Mustafa Cengiz, Ulaş Kıyak, Batuhan Avcı, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia (Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Gökgöz, Furkan Dur, Hidalgo)
Setler: 25-23, 25-23, 25-18
Süre: 96 dakika (34, 35, 27)
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