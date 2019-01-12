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Galatasaray, Haraslin için beklemede!

Lechia Gdansk'a Lukas Haraslin için teklif yapan Galatasaray, Polonya ekibinin cevabını bekliyor.

Kaynak: Takvim
Galatasaray, Haraslin için beklemede!
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12 Ocak 2019 08:29
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Polonyalı genç yıldız Lukas Haraslin'den haber bekliyor.

Galatasaray, Lechia Gdansk'ın kanat oyuncusu Haraslin için, Polonya ekibine transfer teklifinde bulunmuştu.

SALI AÇIKLAYACAKLAR

Polonya temsilcisinin Galatasaray'ın teklifine en geç salı gününe kadar cevap vermesi bekleniyor. Fatih Terim, genç oyuncunun alınması için yönetime baskı uyguluyor.

LECHIA GDANSK: "ÇOK SAYIDA TAKIM İLGİLENİYOR"

Devre arası transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan Polonya ekibi Lechia Gdansk'ın Slovak kanat oyuncusu Lukas Haraslin için transfer açıklaması geldi.

Lechia Gdansk'ın sportif direktörü Janusz Melaniuk, Polonya basınına transfer açıklamasında bulunurken ''Lukas Haraslin için çok sayıda takımın ilgilendiğini söyleyebilirim.'' sözlerini kullandı.

Polonya basını ise Haraslin ile Galatasaray ve Belçika'dan takımların ilgilendiğini belirtirken futbolcunun İtalya'ya transfer olmasının kendisi için daha mantıklı bir karar olacağını belirtti.

YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

2020 yılına kadar Lechia Gdansk ile sözleşmesi bulunan Haraslin, bu sezon Polona Ligi'nin dikkat çeken isimleri arasında gösteriliyor. Genç futbolcu, başarılı bir sezon geçirirken ''Polonya'da yılın futbolcusu'' seçilmişti.

22 yaşındaki Slovak oyuncu bu sezon Lechia Gdansk formasıyla 23 resmi maçta 4 gole imza atarken, 8 de asist yaptı.



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