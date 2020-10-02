Galatasaray, genç kalecisini kiraladı

Galatasaray, 20 yaşındaki kalecisi Berk Balaban'ı Ankaraspor'a kiraladı.

Haber; Sporx.com
Galatasaray, genç kalecisini kiraladı
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02 Ekim 2020 19:22
Galatasaray, 20 yaşındaki kalecisi Berk Balaban'ın sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'a kiralandığını duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berk Balaban'ın geçici transferi konusunda Ankaraspor ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray altyapısından yetişen genç kaleci, böylece takımdan ilk kez ayrılmış oldu.



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