Galatasaray, forvet için rotasını Kolombiya'ya çevirdi

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, forvet arayışlarını sürdürüyor.
GALATASARAY TAKİP EDİYOR
Kolombiya basınından Antena 2'nin haberine göre; Galatasaray, Krasnodar'da forma giyen 30 yaşındaki Kolombiyalı forvet Jhon Cordoba'nın durumunu birkaç haftadır takip ediyor.
11 MİLYON EURO DEĞERİ VAR
Haberde, 11 milyon euro piyasa değeri bulunan Cordoba için Galatasaray'ın henüz nasıl bir teklifte bulunacağına karar vermediği kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon Krasnodar formasıyla 37 resmi maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 21 gol 10 asist kaydetti.
GALATASARAY TAKİP EDİYOR
Kolombiya basınından Antena 2'nin haberine göre; Galatasaray, Krasnodar'da forma giyen 30 yaşındaki Kolombiyalı forvet Jhon Cordoba'nın durumunu birkaç haftadır takip ediyor.
11 MİLYON EURO DEĞERİ VAR
Haberde, 11 milyon euro piyasa değeri bulunan Cordoba için Galatasaray'ın henüz nasıl bir teklifte bulunacağına karar vermediği kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon Krasnodar formasıyla 37 resmi maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 21 gol 10 asist kaydetti.