Galatasaray, forvet için rotasını Kolombiya'ya çevirdi

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Krasnodar forması giyen Kolombiyalı forvet Jhon Cordoba'yı gündemine aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray, forvet için rotasını Kolombiya'ya çevirdi
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21 Haziran 2023 18:27
Son güncelleme 21 Haziran 2023 18:28
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, forvet arayışlarını sürdürüyor.

GALATASARAY TAKİP EDİYOR

Kolombiya basınından Antena 2'nin haberine göre; Galatasaray, Krasnodar'da forma giyen 30 yaşındaki Kolombiyalı forvet Jhon Cordoba'nın durumunu birkaç haftadır takip ediyor.

11 MİLYON EURO DEĞERİ VAR

Haberde, 11 milyon euro piyasa değeri bulunan Cordoba için Galatasaray'ın henüz nasıl bir teklifte bulunacağına karar vermediği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Krasnodar formasıyla 37 resmi maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 21 gol 10 asist kaydetti.



 
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