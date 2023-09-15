Galatasaray forması giymişti, Başakşehir alıyor!

Rams Başakşehir, transferin son gününde Nottingham Forest'ın golcüsü Emmanuel Dennis'i İstanbul'a getiriyor. Emmanuel Dennis, 2021 yılında Club Brugge'da oynarken Galatasaray formasıyla antrenman yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray forması giymişti, Başakşehir alıyor!
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15 Eylül 2023 12:18
Son güncelleme 15 Eylül 2023 13:41
Transfer döneminin son gününde Rams Başakşehir, İngiliz takımı Nottingham Forest'ın Nijeryalı forveti Emmanuel Dennis'i kadrosuna katmak üzere...

Prensipte anlaşma sağlanan Dennis, bugün turuncu lacivertli kulübe imza atmak için bugün İstanbul'a gelecek.

Başakşehir'in kiralık olarak transfer edeceği 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu yer almayacak.

Nijeryalı oyuncunun sağlık kontollerinin ardından İstanbul temsilcisiyle mukavele imzalaması bekleniyor.



BONSERVİSİNE 14.8 MİLYON EURO ÖDENDİ

Nottingham Forest ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emmanuel Dennis, geçtiğimiz sezon Watford'dan 14.8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Premier Lig'de 19 maça çıkan futbolcu 2 gol atarken, 2 kez de asist yaptı.

GALATASARAY FORMASIYLA ANTRENMAN YAPMIŞTI

Nijeryalı futbolcu, Belçika'nın Club Brugge takımında forma giyerken 2021 yılında Galatasaray formasıyla verdiği pozla dikkat çekmişti. Dennis, sarı kırmızılı formayla yaptığı antrenmanı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. 




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