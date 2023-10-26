29 Ekim

Galatasaray farklı kazandı

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Kibirkstis'i 87-57 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray farklı kazandı
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26 Ekim 2023 20:53
Son güncelleme 26 Ekim 2023 21:09
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın üçüncü haftasında, C Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Litvanya'nın Kibirkstis ekibini 87-57 yendi.

Başkent Vilnius'taki Jeep Arena'da oynanan maça iyi başlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, ilk çeyreği 32-18 önde tamamladı. İkinci periyotta da farkı açmayı sürdüren sarı-kırmızılı ekip devre arasına 52-33 önde girdi.

İkinci devrede rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyen Galatasaray, üçüncü çeyreği 68-46 önde tamamladı. Son çeyrekte de rahat bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar sahadan 87-57 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekipte Myisha Hines-Allen, 30 sayı, 18 ribaunt, 5 asistlik performansıyla maçın öne çıkan ismi oldu.

Grupta 3'de 3 yapan İstanbul ekibi, liderliğini sürdürdü. Kibirkstis ise 2. yenilgisini yaşadı.

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