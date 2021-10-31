FATİH TERİM'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK

GAZİANTEP FK'DA MÜDAHALELER

GALATASARAY'DAN İLK TEHLİKE

MORUTAN'DAN HARİKA VURUŞ

GALATASARAY'DA BİR HAMLE

FEGHOULI NET POZİSYONU HARCADI

GALATASARAY'I RAHATLATAN GOL

2-0'DAN SONRA DEĞİŞİKLİKLER

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. NEF Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0'lık skorla kazandı.Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 45+3. dakikada Morutan ve 73. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.Gaziantep FK'ya rakip olduğu son 6 maçta yenilmeyen Galatasaray, bu maçların tamamında en az 2 gol attı. [4 galibiyet, 2 beraberlik] Evinde oynadığı son 8 Süper Lig maçının 7'sinden galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, sadece Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.Bu sonucun ardından son 5 maçta 4. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 20 yaparak 6. sıraya yerleşti. Son 5 maçta 11 puan kaybeden Gaziantep FK ise 12 puanla 14. sırada kaldı.Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacakken, Gaziantep FK ise evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.1- (27) Trabzonspor2- (23) Hatayspor3- (21) Alanyaspor4- (20) Beşiktaş5- (20) Konyaspor6- (20) Galatasaray7- (19) FenerbahçeGalatasaray'da son maça göre kadroda 2 değişiklik yapıldı.Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, ligde geçen hafta Beşiktaş'a 2-1 yenildikleri maçın başlangıç kadrosunda yer alan futbolculardan Taylan Antalyalı ve Mbaye Diagne'yi yedeğe çekti.Tecrübeli teknik adam, Gaziantep FK karşısında bu futbolcuların yerlerine Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu'nu ilk 11'de görevlendirdi.Galatasaray maça Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao Teixeira, Patrick Van Aanholt, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Olimpiu Morutan, Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu ile başladı.Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Taylan Antalyalı ve Mbaye Diagne'nin yanı sıra Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli oturdu.Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Sasha Boey ve Arda Turan'ın yanı sıra Gustavo Assunçao, Oğulcan Çağlayan ve Aytaç Kara maçın kadrosunda yer almadı.Gaziantep FK, Galatasaray karşısına son maçına göre kadroda 4 değişiklikle çıktı.Gaziantep temsilcisinde sakatlığı bulunan Angelo Sagal ve sarı kart cezalısı olan Hamza Mendyl kadroda yer almazken, Stelios Kitsiou ve Joao Figueiredo da yedeğe çekildi.Teknik direktör Erol Bulut, Galatasaray karşısında bu futbolcuların yerlerine Oğuz Ceylan, Ertuğrul Ersoy, Alexander Merkel ve Nouha Dicko'ya formayı verdi.Gaziantep FK'nın ilk 11'inde Güney Güvenç, Oğuz Ceylan, Papy Djilobodji, Steven Caulker, Ertuğrul Ersoy, Alin Tosça, Doğan Erdoğan, Alexander Merkel, Alexandru Maxim, Nouha Dicko ve Muhammet Demir yer aldı.Karşılaşmanın ilk yarısında Gaziantep FK, oyunu kendi yarı alanında kabul ederek çok adamla ceza alanının etrafına yerleşti ve Galatasaray'a boşluk vermemeye çalıştı. Galatasaray ise bol paslarla defansı açmaya çalışarak zaman zaman pozisyonlara girdi.Galatasaray'ın maçtaki ilk net pozisyonu 20. dakikada yaşandı. Cicaldau'nun uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Kerem'in sol çaprazdan ortaya çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde bomboş kalan Morutan gelişine vurmak istedi. Ancak ters ayağına gelen top farklı şekilde yandan auta çıktı.Galatasaray, ilk yarıda Gaziantep FK ceza alanında pozisyon bulmakta zorlanırken, daha çok ceza alanı önünden şutlarla etkili olmaya çalıştı. Sarı-kırmızılıların aradığı gol, ilk yarının uzatma dakikalarında geldi.Barış Alper'in sağ kanattan ortasında savunmadan seken topu ceza alanı sağ çaprazında alan Morutan, ayak içiyle uzak köşeye müthiş bir plase yolladı ve kaleci Günay topa yetişemeyince sarı-kırmızılılar soyunma odasına 1-0 önde gitti.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın devre arasında oyuna hamle etme kararı verdi.Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz, kenara alınırken, Cezayirli oyuncu Sofiane Feghouli oyuna dahil oldu.2. yarıda tempo oldukça düşerken, Gaziantep FK uzun süre oyun anlayışını değiştirmedi ve Galatasaray da fazla risk almayınca sakin bir oyun ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda 2. yarıda oyuna dahil olan Feghouli, 62. dakikada önemli bir pozisyonu harcadı.Marcao'nun uzun pasıyla bir anda savunma arkasına sarkan Cezayirli oyuncu, karşı karşıya pozisyonda yavaş davrandı ancak sol ayağıyla vuruşunu yaptı. O bölgeye zamanında yetişen savunmadan seken top kaleci Günay'da kaldı.Karşılaşmada Gaziantep FK'nın etkisiz oyununa rağmen Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 2. golü bularak rahatlamayı başardı.72. dakikada Feghouli'nin kendi yarı alanından gönderdiği nefis pasla savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, sağ çapraza doğru sürdüğü topu ceza alanına girerken sert bir şekilde kaleye gönderdi ve ağları sarstı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, skorun 2-0 olmasının ardından oyuna bir kez daha müdahale etti ve hücumcularını kenara aldı.Morutan ve Halil Dervişoğlu 74. dakikada oyundan çıkarken, Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç oyuna dahil oldu. Değişikliklerin ardından forvet oynayan Kerem Aktürkoğlu da 82. dakikada kenara geldi ve Mustafa Muhammed oyuna girdi.87. dakikada da Van Aanholt'un yerine Ömer Bayram sahaya sürüldü ve kalan dakikalarda başka gol olmadı, Galatasaray mücadeleden 2-0 üstün ayrıldı.12. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla ceza sahasının ön çizgisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.21. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun soldan pasında, Morutan'ın penaltı noktası gerisinde uygun durumda yaptığı kötü vuruşta top yandan dışarı çıktı.42. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışında sağ çaprazdan attığı şutta, top az farkla üstten dışarı gitti.45. dakikada Muhammet Demir'in pasıyla ceza sahasına giren Dicko'nun şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.45+3. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortasında savunmada Doğan Erdoğan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top, ceza sahasının sağ çaprazında bulunan Morutan'ın önünde kaldı. Bu futbolcu yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu.63. dakikada Marcao'nun aşırtma pasında savunmanın arkasında topu kontrol eden Feghouli'nin ceza sahasında yaptığı vuruşta kaleci Günay Güvenç yatarak meşin yuvarlağa sahip oldu.66. dakikada Muhammet Demir'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Dicko'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.73. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Feghouli'nin savunmanın arkasına gönderdiği güzel pasta topu önüne alarak ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.90+5. dakikada Ömer Bayram'ın soldan pasında çaprazdan ceza sahasına giren Taylan Antalyalı'nın yaptığı vuruşta, top yandan dışarı gitti.Galatasaray, karşılaşmadanNefYaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan ÇimenMuslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt (Dk. 87 Ömer Bayram), Berkan Kutlu, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Mustafa Muhammed), Morutan (Dk. 74 Taylan Antalyalı), Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Feghouli), Halil Dervişoğlu (Dk. 75 Emre Kılınç)Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 69 Kitsiou), Ertuğrul Ersoy, Caulker, Djilobodji, Tosça, Merkel (Dk. 69 Recep Niyaz), Doğan Erdoğan, Maxim (Dk. 76 Figueiredo), Dicko (Dk. 77 Furkan Soyalp), Muhammet DemirDk. 45+3 Morutan, Dk. 73 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)Dk. 26 Maxim, Dk. 52 Ertuğrul Ersoy, Dk. 79 Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Dk. 76 Nelsson (Galatasaray)