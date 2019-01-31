Galatasaray, Kasımpaşa'dan transferi Mbaye Diagne için yapılan anlaşmayı KAP'a bildirdi. Galatasaray'ın borsaya yaptığı bildirimde, 10 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan ve 4,5 yıllık sözleşme imzalanan Senegalli oyuncuya toplamda 10 milyon 650 bin euro garanti ücret verileceği ifade edildi.
Galatasaray'ın KAP'a yaptığı bildiirimde, "Profesyonel futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 10.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 4.5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.
2018-2019 sezonu için net 1.150.000 EUR sabit transfer ücreti
2019-2020 sezonu için net 2.350.000 EUR sabit transfer ücreti
2020-2021 sezonu için net 2.350.000 EUR sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için net 2.400.000 EUR sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 2.400.000 EUR sabit transfer ücreti
ifadeleri yer aldı.
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Galatasaray'ın KAP'a yaptığı bildiirimde, "Profesyonel futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 10.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 4.5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.
2018-2019 sezonu için net 1.150.000 EUR sabit transfer ücreti
2019-2020 sezonu için net 2.350.000 EUR sabit transfer ücreti
2020-2021 sezonu için net 2.350.000 EUR sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için net 2.400.000 EUR sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 2.400.000 EUR sabit transfer ücreti
ifadeleri yer aldı.
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