  •  
    Transferin son gününde atılan imzalar! 10 isim...
  •  
    G.Saray'da 2 KAP geldi, 5 KAP ise bugün yolda!..
  •  
    F.Bahçe'de Slimani krizi İŞTE TARİHİ RESTLEŞME
  •  
    FM'ye göre Ocak ayında "EN İYİ TRANSFER O..."
  •  
    Terim'in kararı değişti! "EMRE MOR" gelişmesi

Galatasaray Diagne için ne kadar ödeyecek? Diagne ne kadar alacak?

Galatasaray, Mbaye Diagne için yapılan anlaşmayı ve oyuncuya ödenecek maaşı KAP'a bildirdi. İşte Galatasaray'ın borsaya yaptığı Mbaye Diagne bildirimi

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray Diagne için ne kadar ödeyecek? Diagne ne kadar alacak?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2019 16:45
Galatasaray, Kasımpaşa'dan transferi Mbaye Diagne için yapılan anlaşmayı KAP'a bildirdi. Galatasaray'ın borsaya yaptığı bildirimde, 10 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan ve 4,5 yıllık sözleşme imzalanan Senegalli oyuncuya toplamda 10 milyon 650 bin euro garanti ücret verileceği ifade edildi.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı bildiirimde,  "Profesyonel futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 10.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 4.5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

2018-2019 sezonu için net 1.150.000 EUR sabit transfer ücreti
2019-2020 sezonu için net 2.350.000 EUR sabit transfer ücreti
2020-2021 sezonu için net 2.350.000 EUR sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için net 2.400.000 EUR sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 2.400.000 EUR sabit transfer ücreti

ifadeleri yer aldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için