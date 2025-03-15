Galatasaray, derbiye tam kadro çıkacak

Galatasaray, cezalı ve sakat oyuncularının dönmesiyle Beşiktaş derbisine tam kadro çıkmaya hazırlanıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, derbiye tam kadro çıkacak
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15 Mart 2025 01:02

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yapılacak Beşiktaş derbisinde tam kadro mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı takımda kart cezalıları Günay Güvenç ve Ahmed Kutucu, Antalyaspor maçıyla cezalarını doldurdu. Akdeniz temsilcisiyle yapılan müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Victor Osimhen ile Roland Sallai de karşılaşmayı kart görmeden tamamladı. 

Galatasaray'da milli maç arasında Ismail Jakobs'un da sakatlığını atlatarak takıma katılması bekleniyor. Galatasaray, milli takıma gidecek oyuncularının sakatlık yaşamaması durumunda Beşiktaş derbisinde tam kadro sahaya çıkabilecek.

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