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Galatasaray'dan Yunus Akgün'e dev zam!

Galatasaray, genç yıldızı Yunus Akgün ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

calendar 29 Haziran 2025 14:24
Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Yunus Akgün'e dev zam!
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Galatasaray, 24 yaşındaki milli futbolcusu Yunus Akgün ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yıllık yaklaşık 300 bin euro kazanan genç oyuncuyla yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.

MAAŞI 8 KATINA YÜKSELDİ



Mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek olan Yunus'un, önümüzdeki sezonun ardından boşa çıkma riski bulunuyordu. Bu nedenle uzun süredir devam eden pazarlıklar sonuca bağlandı ve tarafların 2.4 milyon euroluk yeni bir ücrette anlaştığı öğrenildi. Böylece Yunus Akgün'ün maaşı, önceki kazancının tam 8 katına yükselmiş oldu.

Ayrıca sözleşmede performansa bağlı bonus maddeleri de yer alıyor. Bu bonuslarla birlikte milli oyuncunun yıllık kazancının 2.6 milyon euroya kadar çıkabileceği ifade edildi.

PERFORMANSI

1.73 boyundaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Süper Lig'de 30 maça çıkarken, 7 gol ve 11 asistle oynadı. (Yeni Akit)




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