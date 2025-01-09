Galatasaray'dan TFF'ye: "Bir kulübün yandaşı"

Galatasaray Kulübü, PFDK tarafından verilen tribün bloke cezalarına tepki gösterdi.

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Galatasaray'dan TFF'ye: 'Bir kulübün yandaşı'
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09 Ocak 2025 22:28
Son güncelleme 09 Ocak 2025 22:32
Galatasaray Kulübü, PFDK tarafından verilen tribün bloke cezalarına tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

"Türkiye Futbol Federasyonu, kulübümüze karşı gösterdiği taraflı ve hasmane tutumunu bu akşam açıkladığı Disiplin Kurulu kararıyla bambaşka bir seviyeye taşımıştır. Hiçbir dayanağı olmayan bir kararla stadımızın yarısından fazlasına denk gelen sayıda taraftarımızın biletleri T. Konyaspor ile oynayacağımız iç saha maçında bloke edilmiştir. Bu karar, bir kulübün yandaşlığını yapmaktan başka hiçbir görevi kalmamış olan federasyonun tamamıyla iflas ettiğinin en net göstergesidir. Amaç bellidir; rakiplerimiz açısından en çekinilen yer olan stadyumumuzu ve taraftarımızı susturmak, pasifize etmek...

Buradan bu kararın sahiplerine sesleniyoruz: Türk sporuna daha fazla zarar vermeden, istifa edin! Ve şunu unutmayın; Siz durdurmaya çalışırsınız, biz daha fazlası oluruz!

Siz susturmaya çalışırsınız, biz daha çok bağırırız! Hangi kirli ittifakla karşımıza çıkarsanız çıkın, iyi ve doğru kazanır, Galatasaray kazanır!"
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