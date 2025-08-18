18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
21:30
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
21:30
18 Ağustos
Leeds United-Everton
22:00
18 Ağustos
Elche-Real Betis
22:00
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
22:15

Galatasaray'dan talep 12 milyon euro: Vitao

Internacional, Galatasaray'ın takip ettiği ve gözlemci gönderdiği Vitao için 12 milyon euro istiyor.

calendar 18 Ağustos 2025 17:28
Haber: Sporx.com dış haberler
Internacional, Galatasaray'ın takibe aldığı Vitao için kararını verdi.

12 MİLYON EURO

Brezilya basınında yer alan habere göre, Internacional, 25 yaşındaki savunma oyuncusu için 12 milyon euro istiyor.

Bu bedelin Internacional'i ekonomik olarak rahatlatacağı ancak sezonun bu döneminde düzenli olarak forma giyen bir futbolcunun ayrılığının soru işareti olduğu yazıldı.

GALATASARAY'DAN GÖZLEMCİ


Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu için gözlemci gönderdiği Vitao'nun geleceği için çarşamba günü oynanacak Flamengo ve pazar günü oynanacak Cruzeiro maçlarının belirleyici olabileceği öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Stoper ve sağ bekte forma giyebilen Vitao, Internacional forması altında bu sezon 33 maçta 1 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
