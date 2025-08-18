Galatasaray'dan talep 12 milyon euro: Vitao

Internacional, Galatasaray'ın takibe aldığı Vitao için kararını verdi.
12 MİLYON EURO
Brezilya basınında yer alan habere göre, Internacional, 25 yaşındaki savunma oyuncusu için 12 milyon euro istiyor.
Bu bedelin Internacional'i ekonomik olarak rahatlatacağı ancak sezonun bu döneminde düzenli olarak forma giyen bir futbolcunun ayrılığının soru işareti olduğu yazıldı.
GALATASARAY'DAN GÖZLEMCİ
Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu için gözlemci gönderdiği Vitao'nun geleceği için çarşamba günü oynanacak Flamengo ve pazar günü oynanacak Cruzeiro maçlarının belirleyici olabileceği öne sürüldü.
SEZON PERFORMANSI
Stoper ve sağ bekte forma giyebilen Vitao, Internacional forması altında bu sezon 33 maçta 1 asist yaptı.
