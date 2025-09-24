23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
0-1
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
1-1
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
4-2
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
1-1
23 Eylül
Espanyol-Valencia
2-2
23 Eylül
Levante-Real Madrid
1-4
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
1-2
23 Eylül
Wolves-Everton
2-0

Galatasaray'dan sezona müthiş başlangıç!

6'da 6 ile sezona giren Galatasaray, daha ligin 6. haftasında en yakın rakibi Göztepe'yle farkı 6'ya çıkardı. Sarı-Kırmızılılar, lig tarihinde ilk 6 haftada takipçisine en fazla puan farkı atan takım oldu.

calendar 24 Eylül 2025 08:25
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan sezona müthiş başlangıç!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'de sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 6'da 6 yapan ve 18 puana ulaşan Galatasaray ligin 6. haftası itibariyle de rakibine en fazla fark atan takım oldu.

Cimbom en yakın rakibi Göztepe'nin 6 puan önünde lider durumda bulunuyor.

FENERBAHÇE İLE FARK 6


Ezeli rakibi Fenerbahçe ile de puan farkını 6'ya çıkaran Galatasaray, geçtiğimiz sezon da Sarı-Lacivertli rakibine 6. hafta itibariyle 5 puan fark atmış ve sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. Ligde 2010- 11 sezonunda ise o dönemki lider Bursaspor 6. hafta itibariyle en yakın rakibi Beşiktaş'a 5 puanlık fark atmıştı.

SADECE 2 GOL YEDİ

Okan Buruk'un öğrencileri Trendyol Süper Lig'de 6 haftalık periyotta 18 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 2 gol gördü. Sarı-Kırmızılılar bu performansını artırarak ilerleyen haftalarda en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını daha da artırmayı hedefliyor.

Teknik Direktör Okan Buruk'un da oyuncularıyla sürekli toplantılar yaptığı ve bu performansı sürdürmelerini istediği öğrenildi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.