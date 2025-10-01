Galatasaray'dan savunma dersi; duvar gibi!

Galatasaray, tarihi Liverpool zaferinde mükmmel bir savunma ortaya koydu.
Kaleci Uğurcan Çakır maç boyunca 5 kurtarış yaparken, savunma oyuncuları da müthiş bir performans sergiledi. İngiltere şampiyonu Liverpool'a karşı adeta duvar olan savunma hattı ayakta alkşlandı.
Sağ bekte Singo, sol bekte Jakobs ve stoperde Davinson Sanchez- Abdülkerim Bardakcı ikilisi unutulmaz bir futbola imza attı.
Benzer şekilde orta sahada Torreira, İlkay Gündoğan, Mario Lemina üçlüsü de müthiş bir presle savunma dersi verdi.
Liverpool 90 dakika boyunca istediği oyunu oynayamadı ve Premier Lig'de bile böyle zorlanmadı.
Okan Buruk'un defanstaki taktiği tam not aldı.
