01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
19:45
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
19:45
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
22:00
01 Ekim
Villarreal-Juventus
22:00
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
22:00
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
22:00
01 Ekim
AS Monaco-M.City
22:00
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
22:00
01 Ekim
Barcelona-PSG
22:00

Galatasaray'dan savunma dersi; duvar gibi!

Galatasaray, Liverpool'a karşı ders niteliğinde bir savunma yaptı; neredeyse pozisyon bile vermedi.

calendar 01 Ekim 2025 10:41
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray, tarihi Liverpool zaferinde mükmmel bir savunma ortaya koydu.

Kaleci Uğurcan Çakır maç boyunca 5 kurtarış yaparken, savunma oyuncuları da müthiş bir performans sergiledi. İngiltere şampiyonu Liverpool'a karşı adeta duvar olan savunma hattı ayakta alkşlandı.

Sağ bekte Singo, sol bekte Jakobs ve stoperde Davinson Sanchez- Abdülkerim Bardakcı ikilisi unutulmaz bir futbola imza attı.

Benzer şekilde orta sahada Torreira, İlkay Gündoğan, Mario Lemina üçlüsü de müthiş bir presle savunma dersi verdi.

Liverpool 90 dakika boyunca istediği oyunu oynayamadı ve Premier Lig'de bile böyle zorlanmadı.

Okan Buruk'un defanstaki taktiği tam not aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
