UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, RAMS Park'taki maçı 3-1 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 3 ve 33. dakikalarda Victor Osimhen ile 60. dakikada Yunus Akgün attı.
Bodo/Glimt'in tek golünü 75. dakikada Andreas Helmersen kaydetti.
Osimhen'in ilk golü, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti. Galatasaray formasıyla üst üste 7 Avrupa maçında gol atan Victor Osimhen, Burak Yılmaz'ın 6 maçlık rekorunu kırdı.
Son olarak 2012 yılında Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2 maç üst üste kazanan Galatasaray, Bodo/Glimt galibiyetiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve 13 yıl sonra ilki yaşadı.
Galatasaray, bu galibiyetiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve puanını 6 yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk mağlubiyetini alan Bodo/Glimt 2 puanda kaldı.
Galatasaray, ligde hafta sonunda Göztepe ile sahasında karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında ise Ajax deplasmanına gidecek. Bodo/Glimt, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında sahasında Monaco'yu konuk edecek.
GALATASARAY'IN KADROSU
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı.
RAMS Park'ta yapılan maça sarı-kırmızılı takım Uğurcan Çakır, Rolanda Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yeden kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Arda Ünyay yer aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 yendikleri maçın başlangıç kadrosunda 5 değişiklik gerçekleştirdi.
Tecrübeli teknik adam, Başakşehir mücadelesine 11'de başlayan Sara, Icardi, Eren ve Kaan'ı yedeğe çekerken dünkü antrenmanda sakatlanan İlkay Gündoğan'ı kadroya alamadı. Buruk, bu futbolcuların yerine Sanchez, Jakobs, Lemina, Yunus ve Osimhen'i sahaya sürdü.
İLKAY GÜNDOĞAN MAÇ KADROSUNDA YOK
Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan sakatlığı nedeniyle Bodo/Glimt maçında forma giyemedi.
Sarı-kırmızılı ekibin son haftalarda saha içindeki liderlerinden olan İlkay, dün yapılan son antrenmanda duran top kullanırken arka adalesinden sakatlandı. Tecrübeli futbolcu, müsabaka kadrosuna alınmadı.
Galatasaray'da ayrıca Beşiktaş derbisinde sakatlanan Wilfried Singo da Bodo/Glimt'e karşı mücadele edemedi.
SANCHEZ İLK 11'DE
Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, 1 maç sonra ilk 11'deki yerine döndü.
Süper Lig'in 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Sanchez, Başakşehir maçında cezası nedeniyle forma giyemedi. Tecrübeli stoper, Bodo/Glimt karşılaşmasıyla ilk 11'deki yerini aldı.
FİLİSTİN İÇİN DESTEK
Galatasaray taraftarı, İsrail'in işgal ve soykırımı altındaki Filistin'e desteğini yineledi.
Sarı-kırmızılı takımın ulusal ve uluslararası maçlarında Filistin'de yaşanan soykırımı gündeme getiren Galatasaray taraftarı, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt müsabakasını da boş geçmedi.
Ev sahibi takımın taraftarları, maç öncesindeki seremoni sırasında Filistin'e destek veren bir koreografi gerçekleştirdi. Kuzey tribününde kartonlarla Filistin bayrağı oluşturan taraftarlar, İngilizce "Soykırımı durdur" ifadelerinin yazılı olduğu büyük bir pankart açtı.
Kuzey tribününde ayrıca İngilizce "Özgür Filistin" yazılı pankart asıldı.
TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU
Galatasaray ile Bodo/Glimt arasında yapılan müsabaka, tamamen dolu tribünler önünde oynandı.
RAMS Park'ta yapılan müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu. Norveçli futbolseverler için ayrılan yaklaşık 2 bin 500 kişilik misafir takım tribününde büyük boşluklar yer aldı.
OSIMHEN PERDEYİ AÇTI!
Galatasaray, Victor Osimhen ile henüz 3. dakikada 1-0 öne geçti.
Bu dakikada rakip yarı alan topu kapan Mario Lemina, bekletmeden Osimhen'i gördü. Nijeryalı futbolcu, ceza sahası içinden yaptığı tek vuruşla Galatasaray'ı, Bodo/Glimt karşısında 1-0 öne taşıdı.
Galatasaray formasıyla üst üste 7 Avrupa maçında gol atan Victor Osimhen, Burak Yılmaz'ın 6 maçlık rekorunu kırdı.
Osimhen'in Bodo/Glimt maçında 3. dakikada attığı bu gol, aynı zamanda Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golü oldu.
YİNE! OSIMHEN! FARK İKİYE ÇIKTI!
Galatasaray, 33. dakikada yine Osimhen ile ikinci golü buldu. Bu dakikada Yunus Akgün'ün ön alan presi sonrası Björkan, kalecisine dönmek istedi ancak top Osimhen'e geldi. Osimhen, kaleciden de sıyrıldı ve durumu 2-0'a getirdi.
BODO TEHLİKELİ OLDU
Bodo/Glimt, karşılaşmanın 39. dakikasında etkili oldu. Ceza sahasında Davinson'dan sıyrılan Jens Hauge'nin vuruşu dışarıya gitti.
OSIMHEN BU KEZ ATAMADI
Galatasaray, karşılaşmanın 43. dakikasında bir kez daha etkili oldu. Bu dakikada direkten dönen top sonrası Leroy Sane, sağ kanattan topu taşıdı ve ceza sahası içinde Osimhen'i topla buluşturdu. Osimhen'in vuruşu yandan dışarıya gitti.
GALATASARAY ÖNDE
Galatasaray, Bodo/Glimt karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
BODO YİNE ETKİLİ GELDİ!
Bodo/Glimt, karşılaşmanın 53. dakikasında yine etkili geldi. Ceza sahasında boş pozisyonda kalan Auklend'in vuruşu savunmaya da çarptı ve kaleci Uğurcan'da kaldı.
GALATASARAY İNANILMAZ KAÇIRDI!
Galatasaray, 55. dakikada inanılmaz bir gol kaçırdı. Ön alan baskısıyla topu alan Osimhen, karşı karşıya pozisyonda pası düşündü ve topu Yunus'a verdi. Bu top Sane'ye sekti. Alman futbolcunun vuruşu, savunmadan da sekti ve dışarıya gitti.
BU KEZ YUNUS AKGÜN!
Galatasaray, 60. dakikada Yunus Akgün ile durumu 3-0'a getirdi. Osimhen, ön alan baskısıyla topu kazandı ve Yunus'u gördü. Yunus'un şutu kaleciden döndü. Kendi topunu tamamlayan milli futbolcu, topu ağlara gönderdi ve Galatasaray, Bodo/Glimt durumu 3-0 yaptı.
OSIMHEN BU KEZ ATAMADI
Galatasaray, 66. dakikada Osimhen ile net bir gol pozisyonundan yararlanamadı.
Sjovold'un hatalı geri pasında topu alan Osimhen merkezden ceza alanına girip karşı karşıya pozisyonda sağ ayağıyla yerden vuruşunu yaptı. Sağına uzanan Haikin topu çelmeyi başardı. Ardından seken topu önüne alan Osimhen, bir kez daha şutunu çıkardı ancak kaleci bir kez daha kurtardı.
BODO/GLIMT GOLÜ BULDU
Bodo/Glimt karşılaşmanın 75. dakikasında durumu 3-1 yaptı. Bu dakikada soldan Björkan'ın ortasında iyi yükselen Andreas Helmersen kafayla topu ağlara gönderdi.
GALATASARAY KAZANDI
Galatasaray, mücadelenin kalan bölümünde Bodo/Glimt karşısında skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Orta alanda rakibinden topu kapan Lemina, ceza yayı önünde bulunan Osimhen'e pasını aktardı. Osimhen'in ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu.
7. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sane, içeriye doğru ortaladı. Altıpas çizgisi önünde bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Haikin, meşin yuvarlağı kurtardı.
29. dakikada Lemina'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Jakobs, içeriye doğru ortaladı. Bjortuft'un hatasının ardından altıpas çizgisi önünde meşin yuvarlağı önünde bulan Osimhen'in dokunuşunda kaleci Haikin topu kurtardı.
33. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün baskı yaptığı Bjorkan'ın hatalı geri pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen, kaleciyi geçtikten sonra penaltı noktasının sol tarafından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-0
39. dakikada Brunstad Fet'in Sallai'den topu kapmasıyla Hauge, ceza sahası çizgisi üzerinde meşin yuvarlakla buluştu. Sanchez'den sıyrılan Hauge'nin penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top, yandan auta çıktı.
43. dakikada Brunstad Fet'in ceza yayının önünden çektiği şutta top, yan direkten oyun alanına döndü.
Aynı dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta gitti.
Sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada sol kanattan ceza sahasına doğru giren Bjorkan'ın pasıyla topla buluşan Auklend'in penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top, Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesin ardından kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
54. dakikada Evjen'den topu kapan Osimhen, ceza sahasına doğru girdikten sonra penaltı noktası civarındaki Yunus Akgün'e meşin yuvarlağı aktardı. Yunus'un pasıyla topla buluşan Sane'nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Haikin ve savunmada Evjen'in müdahalesinin ardından kornere gitti.
60. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Osimhen'in ceza yayı sağ çaprazında Aleesami'ye yaptığı baskıyla topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Haikin'in kurtarışının ardından dönen topu yine önünde bulan Yunus Akgün, ikinci vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0
67. dakikada hatalı pas sonrası orta alanda meşin yuvarlakla buluşan Osimhen, ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Haikin'in kurtarışında dönen topu aynı noktada yine önünde bulan Osimhen'in şutunda savunmadaki Sjovold çizgi üzerinde golü önledi.
75. dakikada Bodo/Glimt farkı 2'ye indirdi. Bjorkan'ın ceza sahası sol kanadından yaptığı ortada Helmersen'in, arka direkte Abdülkerim Bardakcı ve Jakobs'un üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1
83. dakikada Sara'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sane, çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı. Kaleci Haikin, meşin yuvarlağı kurtardı.
Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere)
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina (Dk. 65 Sara), Torreira (Dk. 88 Berkan Kutlu), Sane, Yunus Akgün (Dk. 74 Kaan Ayhan), Barış Alper Yılmaz (Dk. 65 Eren Elmalı), Osimhen (Dk. 73 Icardi)
Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Aleesami (Dk. 69 Nielsen), Bjorkan (Dk. 81 Maatta), Evjen (Dk. 88 Klynge), Berg, Brunstad Fet (Dk. 69 Bassi), Auklend, Hogh (Dk. 69 Helmersen), Hauge
Goller: Dk. 3 ve Dk. 33 Osimhen, Dk. 60 Yunus Akgün (Galatasaray), Dk. 75 Helmersen (Bodo/Glimt)
Sarı kartlar: Dk. 51 Bjorkan (Bodo/Glimt), Dk. 89 Jakobs (Galatasaray)
