Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi için Laporte atağı!

Şampiyon Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ni sallayacak bir kadro kurmak için kollarını sıvamış durumda.



Yönetim, daha önce Carlos Cuesta transferinde yaşanan hayal kırıklığını tekrar yaşamamak adına, Avrupa'da kendini ispatlamış oyuncularla görüşüyor. İlk hedef, Al-Nassr form giyen Aymeric Laporte.



Manchester City'deki başarılı kariyerinin ardından Suudi Arabistan'a transfer olan 30 yaşındaki İspanyol savunmacı, Al-Nassr'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Ronaldo ve Talisca ile aynı takımda yer alan Laporte'un kulübüne ayrılık talebini ilettiği öğrenildi.



PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO



Laporte ile devre arasında ilgilenen Marsilya, oyuncuyla iletişimi sürdürüyor. Ancak Fransız basınına göre Marsilya'nın transferi gerçekleştirmesi zor. Le Provence gazetesinin haberine göre Marsilya'nin durumu net değil. Laporte'un Avrupa futboluna dönme arzusu, Galatasaray'ın elini güçlendiriyor.



Tecrübeli savunmacı, daha önce Roberto Mancini döneminde de sarı-kırmızılıların radarına girmişti. Şimdi ise iki taraf arasında yeniden sıcak temaslar kurulmuş durumda. Galatasaray yönetimi, transferi sezon bitmeden sonuca bağlamak istiyor. 1.91 boyundaki yıldızın kulübü ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Market değeri 18 milyon euro olan Laporte'un bonservisini alarak gelme durumu söz konusu.



TAM BİR KUPA CANAVARI



Profesyonel kariyerine Athletic Bilbao'da başlayan Laporte, 2018 yılında Manchester City'e transfer oldu. Burada 180 resmi müsabakada görev Laporte, İngiliz ekibi ile 5 kez Premier Lig, 2'şer kez İngiltere Kupası ve İngiltere Lig Kupası'nı, 1'er kez de UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa'yı kazandı.



TRAFİKTEN ÇOK ŞİKAYETÇİ



Al-Nassr, Laporte için 27 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödemişti. Ancak İspanyol savunmacı transferinden kısa bir süre sonra isyan etmişti: "Birçoğumuz buraya sadece futbol için gelmedik. Yaşam kalitesi olarak da farklı şeyler bekliyordum ama Riyad'da günde üç saatinizi trafikte geçiriyorsunuz. Bir şey için pazarlık yapıyorsunuz ve siz imzaladıktan sonra kabul etmeyip kavga ediyorlar."



