Galatasaray'dan olay göndermeler

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği derbinin ardından twitter'dan paylaşım yaptı.Galatasaray'ın maç sonu paylaşımında, "Kadıköy'de 5 gol attık, 3 tanesi sayıldı! Maç sonucu: Fenerbahçe 0-3 Galatasaray" denildi.Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin maç önü koreografisine ek yaparak "Selam dur lidere yazdı.Fenerbahçe'nin "Our City Our Rules" pankartı sonrası Galatasaray, İngilizce hesabının adının "Rulers of the City" olarak değiştirdi.Ayrıca, Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logosuna ithafen 2 yıldız ve 3 gollü galibiyet nedeniyle 3 futbol topu koydu.