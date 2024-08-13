Galatasaray'dan Mario Rui'ye teklif hazırlığı!

Napoli'nin yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Mario Rui, Galatasaray'ın sol bek transferinde gündeme gelen isimler arasına adını yazdırdı.
33 yaşındaki oyuncuya ülkesi Portekiz ve İspanya'dan da teklifler geldiği belirtildi.
Sarı-Kırmızılılar'ın, Rui'nin menajeriyle temas kurduğu ve olası transfer şartlarını masaya yatırdığı ifade edildi.
G.SARAY'IN ÖDEMEK İSTEDİĞİ RAKAM
Tecrübeli futbolcu için Cim Bom'un, 2 yıllık sözleşme ve senelik bonuslar hariç 1.5 milyon Euro'yu gözden çıkarmayı planladığı öğrenildi.
Napoli'nin, kontratı 2026'da bitecek Rui için düşük bir bonservis talep etmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 28 resmi maça çıkan Mario Rui, bu maçlarda 2 asistlik performans gösterdi.
33 yaşındaki oyuncuya ülkesi Portekiz ve İspanya'dan da teklifler geldiği belirtildi.
Sarı-Kırmızılılar'ın, Rui'nin menajeriyle temas kurduğu ve olası transfer şartlarını masaya yatırdığı ifade edildi.
G.SARAY'IN ÖDEMEK İSTEDİĞİ RAKAM
Tecrübeli futbolcu için Cim Bom'un, 2 yıllık sözleşme ve senelik bonuslar hariç 1.5 milyon Euro'yu gözden çıkarmayı planladığı öğrenildi.
Napoli'nin, kontratı 2026'da bitecek Rui için düşük bir bonservis talep etmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 28 resmi maça çıkan Mario Rui, bu maçlarda 2 asistlik performans gösterdi.