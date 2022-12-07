Kulüpler Birliği Vakfı ile LaLiga tarafından düzenlenen dostluk turnuvasının son maçında Galatasaray, İspanyol ekibi Villarreal'i konuk etti.



İlk maçında Rayo Vallecano'ya 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, Villarreal'e ise 4-3 mağlup oldu.



Galatasaray'ın golllerini 42. dakikada Bafetimbi Gomis, 58. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 90+3. dakikada penaltıdan Baran Demiroğlu attı. Konuk ekip Villarreal'e galibiyeti getiren goller ise 22. dakikada Francis Coquelin, 27. dakikada Johan Mojica, 32. dakikada Samuel Chukwueze ve 44. dakikada Jorge Pascual Medina'dan geldi.



Galatasaray'da ikinci yarının başında oyuna dahil olan Yunus Akgün, sakatlanmasının ardından 61. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.



Galatasaray, Dünya Kupası için verilen arada hazırlıklarına 8-16 Aralık tarihleri arasında Antalya'da devam edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR



22. dakikada Villlarreal 1-0 öne geçti. Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Coquelin'in ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.



28. dakikada Villarreal skoru 2-0 yaptı. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mojica'nın şutunda meşin yuvarlak barajı geçerek filelere gitti.



32. dakikada İspanyol ekibinin üçüncü golü geldi. Coquelin'in kendi yarı alanından attığı pas sonrası ceza sahasına yönelen Mojica, düzgün bir vuruşla golünü attı: 0-3



42. dakikada Galatasaray farkı 2'ye indirdi. Sol taraftan Yusuf Demir'in kullandığı köşe vuruşunda Gomis, ceza sahası içinde kafayla topu ağlara gönderdi:1-3



44. dakikada Villarreal dördüncü golünü buldu. Ceza sahasından paslaşarak çıkmaya çalışan Galatasaray'da Van Aanholt'un hatalı geri pasında araya giren Mojica, kaleci Okan'dan önce topu kaparak takım arkadaşına aktardı, Pascual meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-4



Karşılaşmanın ilk yarısı, İspanya temsilcisinin 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



54. dakikada Boey'in sağ taraftan yerden sert ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Mata'nın ceza sahası içinden şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.



58. dakikada Galatasaray'ın ikinci golü geldi. Sağ taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Özgür Baran Aksaka'nın ortaladığı topa Abdülkerim Bardakcı kafayla vurarak filelere gönderdi: 2-4



90+3. dakikada sarı-kırmızılı ekip penaltı kazandı. Caner Doğan'a ceza sahası içinde yapılan müdahale sonrası hakem, penaltı noktasını gösterdi. 90+4. dakikada topun başına geçen Baran Demiroğlu, penaltıyı gole çevirerek maçın skorunu belirledi: 3-4.



Stat: Nef



Hakemler: Çağdaş Altay, Candaş Elbil, Deniz Caner Özaral



Galatasaray: Okan Kocuk, Boey (Dk. 89 Ali Turap Bülbül), Emin Bayram (Dk. 89 Ali Yeşilyurt), Abdülkerim Bardakcı (Dk. 73 Metehan Baltacı), Van Aanholt (Dk. 46 Özgür Baran Aksaka), Kazımcan Karataş (Dk. 46 Dubois), Berkan Kutlu (Dk. 86 Efe Akman), Yusuf Demir (Dk. 86 Almazbekov), Mata (Dk. 73 Caner Doğan), Barış Alper Yılmaz (Dk. 86 Baran Demiroğlu), Gomis (Dk. 46 Yunus Akgün-Dk. 64 Kerem Aktürkoğlu)



Villarreal: Reina (Dk. 78 Gianni), Mandi, Femenia (Dk. 57 De La Fuente), Cuenca (Dk. 46 Albiol), Mojica, Morlanes (Dk. 46 Parejo), Coquelin (Dk. 46 Capoue), Trigueros (Dk. 46 Collado), Chukwueze (Dk. 78 Quintero), Baena (Dk. 78 Iosifov), Pascual (Dk. 57 Moreno)



Goller: Dk. 22 Coquelin, Dk. 28 ve 32 Mojica, Dk. 44 Pascual (Villarreal), Dk. 42 Gomis, Dk. 58 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 90+4 Baran Demiroğlu (Penaltıdan) (Galatasaray)



Sarı kartlar: Dk. 70 Baena, Dk. 80 Capoue ve Parejo (Villarreal), Dk. 80 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 85 Metehan Baltacı (Galatasaray)



