Galatasaray'dan Kjaergaard'a yakın takip

Galatasaray, kaleci ve savunma transferi ile birlikte diğer bölgeler için de transfer çalışmalarına devam ediyor.
Galatasaray için Maurits Kjaergaard iddiası gündeme geldi.
Sport Mediaset'te yer alan habere göre, Galatasaray, Salzburg forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu yakından takip ediyor.
TALEP 15 MİLYON EURO
Salzburg, genç futbolcusu için 15 milyon euro bonservisi talep ediyor.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Kjaergaard'ın Salzburg ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
SEZONA İYİ BAŞLADI
Salzburg forması altında bu sezon 8 maçta forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
