Galatasaray'dan Ismail Jakobs için önlem

Galatasaray 'da sol bek bölgesinde alarm zilleri çalıyor. Eren Elmalı'nın bahis soruşturması nedeniyle 45 gün cezalı duruma düşmesi, Berkan Kutlu'nun ise sakatlık yaşaması sonrası sarı-kırmızılılarda tek seçenek Ismail Jakobs kaldı.

Teknik heyet, yoğun maç trafiği öncesinde Senegalli oyuncunun üzerindeki riskleri minimuma indirmek için özel bir plan hazırladı.

Jakobs'un hem antrenman hem de maç yükü dikkatle takip edilecek, olası bir sakatlık ya da ceza durumunun önüne geçmek adına futbolcuya ekstra koruma uygulanacak.