Galatasaray'dan Ismail Jakobs için önlem

Eren Elmalı'nın 45 günlük cezası ve Berkan Kutlu'nun sakatlığı sonrası sol bek tamamen Ismail Jakobs'a emanet edilirken, teknik heyet yıldız oyuncunun sakatlık ve ceza riskine karşı özel önlem planı hazırladı.

calendar 19 Kasım 2025 09:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Ismail Jakobs için önlem
Galatasaray'da sol bek bölgesinde alarm zilleri çalıyor. Eren Elmalı'nın bahis soruşturması nedeniyle 45 gün cezalı duruma düşmesi, Berkan Kutlu'nun ise sakatlık yaşaması sonrası sarı-kırmızılılarda tek seçenek Ismail Jakobs kaldı.
 
Teknik heyet, yoğun maç trafiği öncesinde Senegalli oyuncunun üzerindeki riskleri minimuma indirmek için özel bir plan hazırladı.
 
Jakobs'un hem antrenman hem de maç yükü dikkatle takip edilecek, olası bir sakatlık ya da ceza durumunun önüne geçmek adına futbolcuya ekstra koruma uygulanacak.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
