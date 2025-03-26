Galatasaray'dan Inaki Williams takibi!

Galatasaray, Athletic Bilbao'nun yıldız oyuncusu Inaki Williams'ı yakın takibine aldı..

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan Inaki Williams takibi!
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26 Mart 2025 12:56
Son güncelleme 26 Mart 2025 13:15

Yeni sezonda kadrosuna önemli takviyeler hedefleyen Galatasaray rotayı İspanya'ya çevirdi. 

San-kırmızıllar, Athletic Bilbao'nun 30 yaşındaki yıldızı Inaki Williams'ı kadroya katma adına çalışmalar yapacak.

Transfer listesinde üst sıralarda yer alan Williams'in da La Liga temsilcisinden aynimaya sıcak bakıyor.

PERFORMANSI

Tecrübeli futbolcu bu sezon Athletic formasıyla 40 resmi maça çıkarken 10 gol attı, 9 asist yaptı. 



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