Galatasaray'dan Inaki Williams takibi!

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Yeni sezonda kadrosuna önemli takviyeler hedefleyen Galatasaray rotayı İspanya'ya çevirdi.
Yeni sezonda kadrosuna önemli takviyeler hedefleyen Galatasaray rotayı İspanya'ya çevirdi.
San-kırmızıllar, Athletic Bilbao'nun 30 yaşındaki yıldızı Inaki Williams'ı kadroya katma adına çalışmalar yapacak.
Transfer listesinde üst sıralarda yer alan Williams'in da La Liga temsilcisinden aynimaya sıcak bakıyor.
PERFORMANSI
Tecrübeli futbolcu bu sezon Athletic formasıyla 40 resmi maça çıkarken 10 gol attı, 9 asist yaptı.