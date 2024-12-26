Galatasaray'dan ilk transfer: Milan Skriniar

Galatasaray devre arası transferinde bombayı patlatıyor. Milan Skriniar ile her konuda el sıkışılırken, ücret konusunda kolaylık sağlandı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan ilk transfer: Milan Skriniar
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26 Aralık 2024 08:43
Galatasaray transferdeki ilk bombasını patlatmak üzere...

Milliyet'te yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılar Paris Saint Germain'in Slovak stoperi Milan Skriniar'ın işini bitirdi. 29 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandığı belirtildi. PSG'nin de oyuncunun kiralanması konusunda yapılan teklifi kabul ettiği öğrenildi.

Galatasaray ile PSG arasında futbolcunun ücretinin yarı yarıya ödenmesi konusunda prensipte anlaşmaya varıldığı bildirildi.

2.5 MİLYON EURO'YU G.SARAY ÖDEYECEK

Buna göre oyuncunun ücretinin 2.5 milyon euroluk kısmını Galatasaray ödeyecek.

BU SEZON 5 MAÇTA OYNADI

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Skriniar, Fransız ekibinde bu sezon 5 maçta süre buldu. 

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