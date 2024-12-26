Galatasaray'dan ilk transfer: Milan Skriniar

Galatasaray transferdeki ilk bombasını patlatmak üzere...
Milliyet'te yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılar Paris Saint Germain'in Slovak stoperi Milan Skriniar'ın işini bitirdi. 29 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandığı belirtildi. PSG'nin de oyuncunun kiralanması konusunda yapılan teklifi kabul ettiği öğrenildi.
Galatasaray ile PSG arasında futbolcunun ücretinin yarı yarıya ödenmesi konusunda prensipte anlaşmaya varıldığı bildirildi.
2.5 MİLYON EURO'YU G.SARAY ÖDEYECEK
Buna göre oyuncunun ücretinin 2.5 milyon euroluk kısmını Galatasaray ödeyecek.
BU SEZON 5 MAÇTA OYNADI
Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Skriniar, Fransız ekibinde bu sezon 5 maçta süre buldu.
Milliyet'te yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılar Paris Saint Germain'in Slovak stoperi Milan Skriniar'ın işini bitirdi. 29 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandığı belirtildi. PSG'nin de oyuncunun kiralanması konusunda yapılan teklifi kabul ettiği öğrenildi.
Galatasaray ile PSG arasında futbolcunun ücretinin yarı yarıya ödenmesi konusunda prensipte anlaşmaya varıldığı bildirildi.
2.5 MİLYON EURO'YU G.SARAY ÖDEYECEK
Buna göre oyuncunun ücretinin 2.5 milyon euroluk kısmını Galatasaray ödeyecek.
BU SEZON 5 MAÇTA OYNADI
Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Skriniar, Fransız ekibinde bu sezon 5 maçta süre buldu.